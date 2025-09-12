Netflix韓劇片酬降溫！天價「每集10億韓元」回不去　新上限金額曝光

記者張筱涵／綜合報導

曾經喊到「每集韓幣10億元（約台幣2230萬元）」天價的Netflix韓劇出演費，如今已大幅降溫。

▲Netflix積極推廣韓劇。（圖／翻攝自X／netflixkcontent）



根據韓媒《OSEN》12日報導，Netflix近期調整政策，劇集與電影的演員出演費上限已從韓幣4億元（約台幣892萬元）下修至約韓幣3億元（約台幣669萬元），進入「降低片酬」的新階段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業界人士指出，Netflix的演員片酬上限正逐步降到韓幣3億元（約台幣669萬元），這是考量整體製作費上漲後的策略。另一名相關人士也坦言，過去幾年演員酬勞不斷飆升，但從今年起已出現剎車跡象，內部普遍流傳「韓幣3億元（約台幣669萬元）就是新上限」的說法。

憑藉《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫，近期確定主演Netflix新劇《我獨自升級》，作為他「大勢」後的首部全球OTT作品，出演費自然備受關注。知情人士分析，外界期待他能拿高價，但依照Netflix現行政策，要突破3億恐怕不易。不過，所謂的「3億天花板」並非硬性規定，片酬仍會依作品規模浮動，Netflix的季播劇也常伴隨約40%的片酬上調，因此部分頂級演員仍有機會突破限制。

Netflix一方面推動「K內容」走向全球，另一方面也被批評是韓劇製作費飆漲的推手。像是《京城怪物》製作費高達約韓幣600億元（約台幣13億元）、《魷魚遊戲》更突破韓幣1000億元（約台幣22億元），巨額投入帶動片酬一路高漲。結果，韓國本土市場因成本過高而縮水，劇集產量從2022年的141部，驟降至今年預估的80多部，引發對K內容競爭力的憂慮。

外媒曾爆料《魷魚遊戲2》主演李政宰單集片酬高達美金100萬元（約台幣3027萬元），李政宰今年初也承認「數字有些誤解，但確實拿得多」。Netflix內容部門金泰元總監去年10月則公開反思，韓國內容雖然成功，但製作費若不斷增加，終將反噬，因此平台也在思考如何依照作品規模支付合理片酬，才是對演員、對平台、對作品最健康的方式。