重看3遍「Lulu陳漢典結婚文」才敢信！　百名藝人震驚反應總整理

記者劉宜庭／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典的結婚宣告，不僅讓粉絲們震驚，更在演藝圈掀起海嘯級的反應。貼文發布後短短數小時，就引來超過百名藝人好友湧入留言，留言區被「藍勾勾」大軍徹底洗版，眾星的反應幾乎都是震驚、不敢置信，隨後轉為狂喜與祝福，曾寶儀更爆料自己接到電話時，還在家裡360度檢查有沒有隱藏攝影機，顯見這顆震撼彈的威力有多強大。

▲Lulu、陳漢典婚訊震驚演藝圈。（圖／翻攝Lulu IG）

Lulu與陳漢典的婚訊，堪稱是保密到家，也成功瞞過一票演藝圈好友。大家起初都是不敢相信，許多人都提到重看了多次文章，還有人檢查日期，確定今天並非愚人節；這群人董仔也表示「第一個反應真的是真的假的啦~~~~~」。曾寶儀的反應最為逗趣，她透露接到電話時，「我還真的在家360度看了一圈確定沒有隱藏式攝影機」，而男星派翠克則表示自己「從粉專到新聞到IG，確認了大概20分鐘才相信是真的」。

此外，資深藝人鄭怡透露：「還記得兩年多前妳還在問我婚姻愛情的事...原來，妳的緣份一直就在妳身邊」，認為兩人是天作之合。黃靖倫也留言：「恭喜恭喜，難怪越來越有夫妻臉。」

▲Lulu、陳漢典相識超過13年。（圖／資料照／攝影中心）

在震驚過後，留言區充滿了滿滿的祝福。蔡淑臻大讚「真是有夠可愛」，小球（莊鵑瑛）更是用一連串的「天啊」和「恭喜」表達激動。許哲珮搶著報名「我要去當婚禮歌手不要攔我！！！」吳怡霈則已經開始幫他們CUE紅包：「恭喜兩位，憲哥要包200萬了。」《綜藝大熱門》的官方帳號也留下溫馨註解：「一直說的，家人。」象徵著這對從節目家人昇華為人生伴侶的組合，獲得了所有人的祝福。

▼上百名藝人留言道賀。（圖／翻攝Lulu臉書、IG）



