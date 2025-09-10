泰粉特地飛來看他！曾敬驊感性吐心聲　《我家的事》演員急幫導演做媒

記者蕭采薇／台北報導

電影《我家的事》舉辦首映會，導演潘客印率領主演藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、童星林昕穎，以及擔任配樂的李英宏一同亮相。電影先前舉辦特映場，場場秒殺，還有泰國粉絲特地飛來看曾敬驊，對此曾敬驊感性的說：「滿開心的，不只是這次，還包括我們去大阪電影節的時候，很想把這個故事帶給更多地方的粉絲。」

▲曾敬驊、高伊玲、藍葦華、黃珮琪、童星林昕穎，現身《我家的事》首映會。（圖／記者湯興漢攝）

一行人登台大口品嚐手上的「香蕉」，呼應以「家」為核心的出發點。本片配樂更驚喜現身，而在電影獻聲演唱主題曲《一路順風》的盧廣仲也錄影暖心送祝福。主演群談起電影即將上映的心情，導演潘客印表示很開心，但今天有點緊張，「我今天家人有來，這五年拍攝很辛苦，覺得是給家人的交代。」

先前在北中南舉辦三場特映都秒殺，高伊玲分享，在社頭的首映上，有看到一位爸爸太有共鳴，流著眼淚衝出去。導演潘客印則對台北場有一家三口來看電影，還一起和海報拍照打卡，這樣的溫馨畫面令他特別感動。

▲《我家的事》首映會，演員們都為導演潘客印（左五）終身大事著急。（圖／記者湯興漢攝）

不過年僅38歲的導演潘客印，人氣也隨著特映場越來越高，甚至有觀眾抽到曾敬驊的鑰匙圈，還上網「求換導演的」。他甚至準備了簽名照，還真的反應熱烈，有許多影迷索取珍藏。被笑虧是不是「社頭曾敬驊」？導演驕傲的說：「我就是社頭潘客印！」

▲曾敬驊近來人氣越來越高，也慢慢在國際展露頭角。（圖／記者湯興漢攝）



曾敬驊則是全家人都會出席，但並不會緊張，「這次比較還好，因為其他戲家人都有看過，他們還會給建議。」他先前透露家裡有三個姊姊、一個妹妹，剛好導演媽媽擔心兒子的終身大事，有沒有可能把姐妹介紹給導演認識？曾敬驊笑說：「可是我姐姐都結婚了欸。」當場沒戲。不過高伊玲則是把家族未婚的妹妹們都叫來自己的包場，「我有叫導演一定要出席！」

▲高伊玲很想幫導演做媒。（圖／記者湯興漢攝）

值得一提的是，飾演爸爸的藍葦華，上週末因工作缺席特別場映後活動，卻意外成為大家的「爆料」焦點，對此他點頭如搗蒜笑說：「無法反駁！」，笑翻全場，逗趣互動也將彼此之間宛如一家人的好感情表露無遺。藍葦華接著分享雖然忙於工作，但回到家老婆都會陪他聊天，也會摸摸熟睡的女兒、兒子就覺得很幸福，縱使每次手都被拍掉，仍感到很甜蜜。

▲藍葦華出席《我家的事》首映會。（圖／記者湯興漢攝）

李英宏此次為電影做配樂指導，導演潘客印談起此次合作既期待又怕打擾對方：「我們一見面我就說我有去聽過他演唱會，他可能覺得我很煩。」至於票房公約，潘客印表示：「因為票房沒有明確的想像，但如果到達滿理想的狀態，想說可以帶大家去烤個肉團圓。」

▲為電影配樂的李英宏，出席《我家的事》首映會。（圖／記者湯興漢攝）

曾敬驊片中在汽車旅館拍攝，在映後時曾分享當時看到其他房間有裸男身影，還找姚淳耀一起「品香」，他今天笑著解釋：「因為汽車旅館很大，像是度假村的感覺，我們在其中一個地方拍攝，我在那邊看了一下下，好像是剛好要走過去拍戲，就路過看一下這樣。」《我家的事》9月12日在台上映。

▲黃珮琪出席《我家的事》首映會。（圖／記者湯興漢攝）