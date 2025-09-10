江祖平踢爆三立龔益霆性侵案！　王彩樺心疼：讓她好好整理情緒

記者蕭采薇／台北報導

王彩樺10日出席導演葉天倫成立「台北電影人扶輪社」創社典禮，她曾在2018年客串民視八點檔《大時代》，演出江祖平的養母。提到近日她自曝遭三立前副總龔美富兒子龔益霆約性侵，王彩樺感嘆：「很心疼也很捨不得。」

▲黃沐妍、范逸臣、葉天倫、王彩樺，出席「電影人扶輪社」晚宴。（圖／記者林敬旻攝）

包括藝人王彩樺、范逸臣、小豬黃沐妍、王月，皆出席創社典禮暨記者會，王彩樺坦言，當時《大時代》是客串演出，到現在已經好幾年了，彼此私下沒有聯絡，「但看到新聞的時候也是很心疼跟捨不得，希望她能夠堅強跟平安的度過，就是祝福他。」

王彩樺表示，聽說已經交給司法了就不便再評論，「雖然私下沒有互動，但是新聞臉書看到也會默默的關心，那我覺得現在她心情也不是很好，當然更不便打擾。」

▲王彩樺出席「電影人扶輪社」晚宴。（圖／記者林敬旻攝）

王彩樺過去曾跟三立合作，但表示完全不認識副總龔美富和在三立擔任現場導播的龔益霆，也沒有互動，看到新聞時也很震驚，「犯錯的人就應該去面對，那受傷的人如何安慰，祖平說交給司法，那就是交給司法了，現在就是讓她好好整理情緒，家人朋友的陪伴跟大眾給她的溫暖更重要，希望祖平的內心深處能好起來。」