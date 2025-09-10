曹雅雯無預警升格「二寶媽」！ 開唱前爸爸「托夢1事」超玄

▲金曲歌后曹雅雯領銜Legacy都市女聲記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

金曲台語歌后曹雅雯將於10月5日於Legacy Taipei 舉行《望南》台北場首場演唱會，這是她二度加入都市女聲領銜登場，今（10 日）她出席記者會，曹雅雯分享在演出日期尚未確定時，家人夢見已逝父親指定要穿上生前的粉紅 POLO 衫看台中場演出，因而馬上決定與 Legacy 敲定檔期，更感性表示：「永遠會為爸爸留一個位置。」與歌迷一同見證自己出道15周年的重要時刻。

▲▼金曲歌后曹雅雯將為已逝父親留位置。（圖／記者湯興漢攝）



她說當時跟乾姊姊一起送別爸爸後，在協調演唱會過程時，爸爸就託夢給乾姐姐，「日期大致底定，我心裡想說那一定要趕快確定，不然爸爸會失望，這件事讓我覺得滿玄的。」曹雅雯表示不管自己唱什麼爸爸都喜歡聽，媽媽屆時也會到場，「媽媽狀況比我好多了，親友會找她出門。」問及會否唱一半忍不住落淚？曹雅雯說：「我很不喜歡在舞台哭，我爸爸很樂天，可能不希望看到我哭哭啼啼的樣子。」

而曹雅雯近來養了2隻大西洋海刺水母，升格「二寶媽」，曹雅雯笑說自己從以前就想養水母，還買過很多水母相關商品，這次終於夢想成真，不過水母壽命只有幾個月，她樂觀笑說：「再養就好。」

這3年來她被新加坡籍瘋狂女粉絲跟蹤、騷擾，甚至多次被拉扯、搶手機，被判刑恐嚇危害安全罪等罪，新北地方法院也核發保護令，上月她再度被瘋狂女粉絲圍堵，曹雅雯無奈說要買辣椒水防身，也考慮請保鏢維安，當天演出場外會有人員管制，喊話：「大家不要害怕，還是要來，我的歌單很精彩，樂手編制也不一樣。」



