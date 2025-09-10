ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《進行曲》、《角頭》是同一導演！　姜瑞智自嘲：失業就去開Uber

記者蕭采薇／台北報導

電影《進行曲》上映以來，口碑持續發酵，其實這部電影的導演姜瑞智，也是《角頭－鬥陣欸》。手心手背都是肉，他日前出席《進行曲》的特映包場時，不改幽默本色的說：「如果失業了⋯我就要去開Uber，謝謝大家，謝謝演員。」

▲《進行曲》余杰恩、牧森、劉育仁映後驚喜現場演奏樂器。（圖／未來進行曲提供）

▲（左起）余杰恩、牧森、劉育仁、陳以恆映後驚喜演奏樂器，現場氣氛熱鬧非凡。（圖／未來進行曲提供）

雖然題材不同，但姜瑞智被稱作「最會拍男人的導演」，不論是《角頭》或是《進行曲》，甚至是過去拍過的《我的牙想你》、《關於未知的我們》等BL劇，都展現出不同的男性面貌。曾經合作過的邱宇辰以及製作許多膾炙人口BL劇的「有意思國際傳媒」負責人Sammi，為力挺姜瑞智，與共同主辦「BL賞心悅目場」自掏腰包力挺《進行曲》。

姜瑞智不改幽默本色，盡心盡力跑宣傳的他，除了希望大家看完之後充滿正能量，並喊話：「如果票房好，Sammi姐才會找我繼續拍這些男人們，才能有這樣的活動，如果失業了⋯我就要去開Uber，謝謝大家，謝謝演員。」

▲《進行曲》余杰恩、牧森、劉育仁映後驚喜現場演奏樂器。（圖／未來進行曲提供）

▲（左起）《96分鐘》蔡凡熙、宋芸樺、監製鄒介中與《進行曲》導演姜瑞智、牧森、陳以恆互挺台灣電影大團結。（圖／未來進行曲提供）

雖然一開始票房不符預期，甚至在社群喊出「告急」，但上映以來隨著網路口碑逐漸發酵，票房持續拉穩成績。影人們更是卯起來宣傳，導演九把刀更親自買票支持，並表示：「這真是太完美的耳目一新啦！整個太可愛太熱血！根本不需要『找好的地方稱讚』，因為完全太好看。」

驚喜的是，《進行曲》眾多影人在跑宣傳時，還巧遇《96分鐘》劇組宋芸樺、蔡凡熙以及監製鄒介中，另有《我家的事》曾敬驊、高伊玲、黃珮琪以及導演潘客印，眾人也一起大合照，約定好一起宣傳好作品，展現台灣電影圈共好大團結。

▲《進行曲》余杰恩、牧森、劉育仁映後驚喜現場演奏樂器。（圖／未來進行曲提供）

▲（左起）《我家的事》黃珮琪、導演潘客印、曾敬驊、高伊玲與《進行曲》余杰恩、監製陳慧如、賴宥成映後巧遇劇組互挺。（圖／未來進行曲提供）

《進行曲》本周末開始北中南的積極跑映後活動，由導演姜瑞智、監製陳慧如分頭領軍眾多演員一同現身與粉絲同歡，三位男主角牧森、劉育仁、余杰恩即便已經有一段時間沒碰當初熟悉的小號、薩克斯風以及小鼓等樂器，仍為了跑映後場次而苦練。

▲《進行曲》余杰恩、牧森、劉育仁映後驚喜現場演奏樂器。（圖／未來進行曲提供）

▲《進行曲》（左起）余杰恩、牧森、劉育仁映後驚喜現場演奏樂器。（圖／未來進行曲提供）

製陳慧如感動表示：「他們為了映後驚喜，又卯起來溫習，真的是非常敬業的精神。」表演到一半甚至還在西門町的大街上宣傳表演，引起不少群眾圍觀。9月12日導演姜瑞智也將攜手雙監製陳慧如、陳鴻元現身特別場，展開長達30分鐘的映後深度訪談。本週六以及週日兩天劇組也福利大加碼，將在高雄﹑台南﹑台中﹑新竹舉行近距離拍照會。

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

