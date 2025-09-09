金鐘影帝裸上身被綁認了「有陣子舉不起來」　曝李心潔私下暖舉！

記者黃庠棻／台北報導

Netflix秋季強檔華語原創影集《回魂計》集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔，雙金影后賈靜雯特別演出，詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象飾演詐騙首腦的影帝傅孟柏。今（9）日該片舉行媒體茶敘，李心潔與傅孟柏首度合體分享拍戲心得。

▲李心潔、傅孟柏出席《回魂計》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

傅孟柏在《回魂計》中反轉過去親和力十足的形象，飾演一位喪心病的殺人犯「張世凱」，他在片中虐待李心潔的女兒，在執行死刑之後，被對方與李心潔復活並接受殘暴地對待，片中他有一幕裸上身被吊起來的戲碼，回憶這場戲，他幽默地笑說「拍完有舉不起來一陣子」。

▲傅孟柏在劇中被吊起來虐待。（圖／Netflix提供）

而李心潔在片中與傅孟柏站在對立面，戲裡兩人針鋒相對，戲外卻格外溫暖，只要每次導演喊卡，李心潔就會衝過去關心傅孟柏，在拍攝完虐待與武打戲過後，還特地從馬來西亞帶了一罐按摩筋骨的油送給傅孟柏，要求他回到飯店後好好按摩一番，李心潔笑說「我很怕他拍到暈過去」。

▲李心潔、傅孟柏出席《回魂計》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

由於《回魂計》有不少打戲，導演特地安排了一場李心潔與傅孟柏對打的場景，讓女方忍不住詫異「我嗎？我打得過他嗎？」沒想到拍下來後，發現李心潔其實很能打，但因為傅孟柏的肌肉練得太過紮實，隔天發現李心潔的手全都瘀青，讓她笑說「不管我是打人還是被打，受傷的都是我」。

▲李心潔、傅孟柏出席《回魂計》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）