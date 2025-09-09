Sandy女兒1歲了！母女顏值「神複製窄臉尖下巴」 超Q慶生照全被拍

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年宣布和交往5年的王先生結婚，育有一對兒女，不時會分享家庭生活。她近日便在社群網站上傳一系列幫女兒慶祝一歲生日的照片，「我們母女倆擁有一樣尖尖的下巴、窄窄的臉」，超有愛的畫面至今已吸引3萬人按讚。

▲Sandy舉辦女兒的一歲生日派對。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy透露，女兒一歲生日當天雖然一度因被哥哥的玩具不小心打到頭而哭泣，但很快又被安撫下來，「我抱著妳邊哄邊碎念：壽星生日當天哭實在是⋯。」Sandy寫道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Sandy相當保護一對兒女的隱私。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



談到抓周儀式，Sandy笑說女兒先後拿起音樂搖鈴、調色盤與算盤，象徵未來多才多藝，但她坦言自己最簡單的心願是「妳健康平安快樂就好」。她也強調，這一年來女兒帶給她許多啟發，讓她學會如何活成自己、如何尊重時間，也懂得如何明白地表達需求。

▲Sandy相當疼愛寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



對於寶貝女兒，Sandy只想祝福孩子健康幸福，「我很榮幸我們母女倆擁有一樣尖尖的下巴、窄窄的臉、俏皮活潑的個性、和愛吃的每一天。」

▲Sandy當天打扮得很漂亮。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



看著女兒在生日派對中，穿著蓬蓬裙，認真又開心地吃東西，讓現場親友都不自覺露出笑容，「真的好可愛。蒔五，媽媽愛妳，媽媽非常愛妳。」

Sandy IG全文：

一天結束，妳還是被初一的玩具打到頭，

委屈巴巴地哭，抽抽噎噎地要我抱。

我抱著妳邊哄邊碎念：壽星生日當天哭實在是⋯。

抓周儀式因為妳個性穩定而順利無比；

音樂搖鈴、調色盤、算盤，

說得好聽是多才多藝，說得簡單是妳健康平安快樂就好。

我的寶貝蒔五，

這一年來，謝謝妳永遠如此療癒又撒嬌、專注又怡然自得、

更謝謝妳總是用生活中微小而日常的畫面提醒我好多好多好多；

關於一個人如何活成自己、如何尊重自己的時間、

如何明白地讓愛你的人知道你受傷了需要幫忙⋯

我抱著妳邊哼歌邊為妳禱告。

妳知道嗎？我是妳的媽媽，

我最大的權力就是為妳禱告、為妳祝福、深切地希望妳健康幸福。

祝福妳真正的幸福，知道自己幸福的幸福，

感受得到並且可以散發出去的幸福。

我很榮幸我們母女倆擁有一樣尖尖的下巴、窄窄的臉、

俏皮活潑的個性、和愛吃的每一天。

這一年來，多數我盯著妳看的時候是在跟妳學習，

感受妳與眾不同的氣質，然後心裡暗自讚嘆不已，

原來妳的生命是如此討喜，

實在讓我也忍不住許願妳人見人愛花見花開。

初一今天抱妳碰碰妳的額頭撒陽再親親妳，

甚至帶了他的吉他去現場表演自彈自唱生日快樂（形式上的啦）

妳收到許多祝福和實用漂亮的好禮物，

今天是妳生日，妳依然超認真吃每一口飯，開開心心笑咪咪，

看到鏡頭就伸出手指比一，全程除了走路撞到外完全沒掉一滴眼淚，

實在是個配合度高的happy baby⋯看妳的蓬蓬裙隨著妳的步伐輕盈彈跳，

妳成功讓大家都露出微笑眼睛冒愛心，真的好可愛。

我好愛妳，常常在妳耳邊說：蒔五，媽媽愛妳，媽媽非常愛妳。

妳這輩子會說的第一個字是「好」、第一句話是「好呀」

我還有什麼需要擔心的嗎？

一切都會好好的，媽媽相信妳。

謝謝愛蒔五的大家，有你們真好。