抓包女友當眾舌吻小王！　潘宇謙初戀「超渣行徑」全曝光

香港創作才子AP潘宇謙今（8日）舉辦第三張專輯《距。離》發佈會，這回他升格音樂主理人，包辦詞曲、製作、造型，笑稱是「壓上全部」的作品，他有感近年演藝圈資深前輩、岳父和身邊好友離世，讓他起身動念決定傾盡所有全力做專輯：「誰都不知道明天會發生什麼事，就算當最後一張來做，也沒有遺憾！」

《距。離》專輯概念環繞「距離」，潘宇謙自爆新歌《最遠的距離》正是寫給初戀韓國女友，他當時在美國唸高中，和大3歲的韓國女生相戀，沒想到暑假時對方回韓國，有次和對她有好感的男生朋友吃飯，讓潘宇謙醋勁大發，2人大吵一架，隨後女友整整兩週都不接電話，開學後才得知對方有了新男友。

荒謬的是，女生之後又寫信來跟他說自己只是為了賭氣才有了新歡，且還是愛著潘宇謙，後來他選擇復合，「因為我覺得之前做得不好，想要挽回。」不料女友又被朋友抓包和阿根廷男在學校宿舍大廳舌吻， 讓潘宇謙徹底傻眼，立刻打電話大罵對方，「之後她見到我就像看到鬼一樣，都繞著走。」不過潘宇謙最後仍選擇好聚好散，畢業時還送了一束花給她。

此外，專輯中的另一首歌曲〈Why〉則是潘宇謙寫歌岳父的歌曲，岳父因胰臟癌今年年初過世，他不捨表示岳父到最後都還是關心他的歌唱事業，「他問我最近在台灣有沒有演出，他一直很支持我，會突然說你是不是寫了一首歌給誰，他都有在看新聞，連我老婆都不知道。」而岳父過世後，潘宇謙也更珍惜陪伴家人的時光，常陪老婆回娘家，就連原本事業心很強的岳母也有所改變，懂得花更多時間陪伴家人，也覺得小孩開心最重要。

