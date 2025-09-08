網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠　網怒罵虐待：嚴重會致命

記者田暐瑋／綜合報導

網紅若盈日前宣布和男友Ian分手，戀情牽扯到金曲歌后魏如萱，三人之間的曖昧情勢彷彿八點檔般錯綜複雜。近日她PO出一段出遊影片，片中可見同行友人拿啤酒餵食狗狗，她見狀並未阻止，還開心拿出手機錄影，此舉引發眾多網友譴責，痛批她虐待動物。

若盈日前和友人出遊，在Instagram限時動態PO出讓狗喝酒的影片，雖然餵啤酒的人是她的朋友，但她在旁不但不阻止，反而拍下影片，還留言說：「他（牠）喝醉後一直狂吠。」網友怒轟：「狗不能代謝酒精，難道有養狗的若盈不知道嗎？不知道狗還安好嗎！！！！！」限時動態在引起爭議後已被刪除。

▲若盈拍下朋友餵狗喝酒的影片挨轟。（圖／翻攝自Dcard）



事實上，狗狗無法代謝酒精，一旦誤喝酒，空腹時通常在15至30分鐘、吃飽時約在1至2小時出現嘔吐、腹瀉、走路不穩、反應遲鈍、震顫、呼吸困難等症狀，情況嚴重者可能發生昏迷、體溫過低、癲癇發作、心跳和呼吸速率降低，甚至死亡。

▲網友怒罵若盈虐待動物。（圖／翻攝自Dcard）

影片引發軒然大波後，若盈隨即刪除影片並關閉留言功能，但仍有不少網友在其他平台留言譴責，「你是在虐待動物嗎」、「到底要多無知 才會以為餵狗狗喝酒很有趣」、「本來很喜歡你 看到你虐狗我要退追了」、「餵了這麼多⋯都不知道狗狗還有沒有活著」。

▲若盈拍下朋友餵狗喝酒的影片挨轟。（圖／翻攝自若盈IG）

