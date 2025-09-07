ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
直擊／「姐夫」AKIRA開深V現身！14位天菜師弟助陣　中文連發撩妹

記者吳睿慈／台北報導

日系音樂盛事 《Trendy Taipei J-POP NIGHT》7日在台北小巨蛋盛大登場，壓軸登場的是來自LDH娛樂的EXILE AKIRA、BALLISTIK BOYZ 、PSYCHIC FEVER，由師弟PSYCHIC FEVER率先上場，他們帶來新歌〈Reflection〉，7人秀出中文「很開心見到大家」、龍臣秀出情話「我想你，非常想你們」，椋雅接著炒熱氣氛「今天一起嗨吧」。

▲▼2025潮臺北-J-POP NIGHT-PSYCHIC FEVER。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2025潮臺北-J-POP NIGHT-PSYCHIC FEVER。（圖／記者周宸亘攝）

PSYCHIC FEVER帶來〈Reflection〉與〈RICH & BAD〉，結合Hip-Hop與R&B的律動感，全員唱跳兼備，舞台張力十足，成功讓現場觀眾跟隨節拍全場擺動。緊接登場同門師兄BALLISTIK BOYZ以代表作〈Most Wanted〉點燃舞台，7人開麥唱跳毫不停歇，饒舌與舞步完美交織濃烈的街頭風格，他們多次訪台，入境隨俗講著台語「哩厚（你好）」打招呼，中文代表利樹發音標準：「你們也喜歡我們嗎？我們也喜歡你們！」台下歌迷歡呼吶喊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2025潮臺北-J-POP NIGHT-AKIRA。（圖／記者周宸亘攝）

▲AKIRA率領師弟尬舞。（圖／記者周宸亘攝）

▲AKIRA率領師弟BALLISTIK BOYZ 、PSYCHIC FEVER尬舞。（圖／記者周宸亘攝）

最後壓軸時刻，「國民姐夫」AKIRA霸氣穿著開深V兩件式西裝帥氣現身，站上C位率領師弟團BALLISTIK BOYZ與PSYCHIC FEVER合體同台，帶來一段精彩絕倫的舞蹈秀，氣勢碾壓全場，15人默契十足的演出，將本場演出的氣氛推向最高潮。

▲▼2025潮臺北-J-POP NIGHT-AKIRA。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2025潮臺北-J-POP NIGHT-AKIRA。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2025潮臺北-J-POP NIGHT-AKIRA。（圖／記者周宸亘攝）

▲AKIRA。（圖／記者周宸亘攝）

▲AKIRA開深V帶來精彩舞蹈演出。（圖／記者周宸亘攝）

EXILE AKIRA、BALLISTIK BOYZ 、PSYCHIC FEVER破天荒合體，他們帶來經典歌曲〈24WORLD〉、〈Choo Choo TRAIN〉，台下歌迷跟著唱跳，最後，由中西椋雅以中文結尾：「今天謝謝大家，我愛你們，再見。」大家長AKIRA則用一連串中文表達謝意：「謝謝大家今天來，我們一定會再回來，下次見，我們是EXILE TRIBE，我愛你們。」約定再次來到台灣開唱。

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

