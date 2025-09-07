Energy牛奶玩命空中狂轉10圈！坤達炸二頭肌倒立...粉絲全看呆！

▲Energy昨在高雄巨蛋展開《ALL IN全面進擊》演唱會首場。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「最殺唱跳男團」Energy昨（7日）在高雄巨蛋展開《ALL IN全面進擊》演唱會首場，這是他們重返樂壇後第二度攻上高雄巨蛋，一連兩天的超殺能量即將引爆高雄，Energy化身未來人駕駛懸浮摩托呼嘯而過，在霓虹城市中競速穿梭，帶著全場觀眾前往7012年，接著〈Here I Am〉音樂一下，Energy身穿「超能騎士」勁裝霸氣閃現高喊：「我們回來了！」Energy乘著魔幻六邊形舞台登場：「因為有你們才是最完整的六邊形！」5米高環繞移動舞台將橫空飛越搖滾區上方，尖叫聲響徹高雄巨蛋。

▲▼Energy 身穿「超能騎士」勁裝霸氣閃現。（圖／相信音樂提供）



Energy五人特別準備Solo舞台，首先登場的是阿弟與書偉，兩人一起找回彼此24年前的夢。當年他們在組成Energy前，曾差點以雙人團體出道，如今終於有機會合體演出，他們開玩笑說：「終於擺脫他們三位了！」阿弟用他動人的嗓音深情開唱，書偉則重新拾起許久未彈的吉他，展現多年來累積的音樂底蘊。兩人同時身為演員，因此特別選唱戲劇及電影的主題曲，包含陳奕迅的〈我們〉、蘇打綠〈我好想你〉以及蕭秉治〈我還是愛著你〉，帶領全場觀眾沈浸在最浪漫、最深情的圓夢時刻。



而Toro則帶大家回到戲劇《雪天使》時代，獻唱他20年前的爆紅創作歌曲、也是該劇主題曲〈暴風雨〉，驚喜歌曲也掀起全場超大聲合唱。這次Toro特地復刻了當年拍攝〈暴風雨〉MV的服裝，並透過大螢幕重現當年MV中那片海岸場景，他還是當年的那個Toro，就像暴風來襲帥氣又熱情的Toro。



牛奶、坤達為了這次演唱會挑戰極限，在10米高空展現高空彈簧特技，豁出所有完成空中倒立與風火輪旋轉，兩人隨著音樂在空中接連前空翻、後空翻，場面震撼，過去以「頭轉」聞名的牛奶，這次僅靠兩條彈力繩與全身力量，在空中連續完成風火輪翻轉整整10圈，全場驚呼連連外，連在後台準備的團員們都驚呼：「轉得比在彩排多圈！」坤達則在空中強力拉肌，展現爆繃二頭肌，並在兩位夥伴的支撐下挑戰高難度的空中倒立。兩人超搏命演出，更笑稱這段表演叫「牛轉乾坤」，把高雄巨蛋氣氛推到最高點。

