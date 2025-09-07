178cm女星賴郁庭「剪短髮」撩妹　反差萌爆棚點閱破20萬

記者許逸群／台北報導

賴郁庭在台劇《百味人生》挑戰演出蔡睿光，角色個性豪爽、帶點男孩子氣。她從小在市場長大，為保護媽媽，決定當個十足的女漢子。與李睿紳飾演的鍾世堂稱兄道弟，為更貼近角色大喇喇、不修邊幅的模樣，她毅然剪去長髮，告訴自己要徹底轉換思維，「我是小男生」。

▲賴郁庭（左）《百味人生》短髮變身。（圖／三立提供）

為展現不拘小節特質，賴郁庭連日常生活都刻意放大細節，讓角色更自然。她形容現在一坐下就雙腿大開，習慣拍打大腿，甚至隨興抓鼻子、擦一擦，完全拋開以往的秀氣舉止，「平時生活中我也讓自己更灑脫，這樣隨興其實很自在。」在聲音表現上，她壓低音調，讓聲線貼近男孩感，同時保持大嗓門。

雖然劇中賴郁庭外表粗枝大葉，但面對心儀的李睿紳，卻依然流露靦腆與含蓄。她坦言私下感情觀也與角色相似：「越喜歡越說不出口，但情愫總在細節中流露。」她打趣比喻「就像皇帝不急急死太監的心情，對方一定會感受得到。」強調這並非小心機，而是不知不覺中自然流露。

▲賴郁庭短髮的形象反差萌滿點。（圖／三立提供）

賴郁庭分享，蔡睿光雖大喇喇，心思卻細膩，總是把擔憂藏心裡，不願媽媽擔心，有種無怨無悔的感覺，只希望大家都快樂。角色的轉變也帶來驚喜，日前官方社群平台釋出她的短髮角色卡，點擊率竟突破20萬，讓她嚇一跳。她為演活蔡睿光，觀察男同事小動作，並參考韓劇《原來是美男》。

隨著劇情推進，賴郁庭將挑戰全新「撩女生」戲碼，她坦言緊張：「我從沒做過這樣的事，要帶點曖昧，很不習慣！」戲裡是男孩性格，戲外賴郁庭因178公分身高，也常被朋友感受「大哥風範」。她笑稱平時偶爾流露保護心態，但有次走進化妝間，化妝師卻驚訝說：「妳本人走路其實很秀氣耶！」反差萌讓她覺得十分有趣。