直擊／蔡依林絕美突襲信義區街頭！　唱到忘詞害羞掩面：不是我問題

記者蔡琛儀／台北報導

天后蔡依林（Jolin）睽違六年推出專輯《Pleasure》，相當寵粉的她，先前即預告今（6日）下午突擊快閃信義區咖啡店，不僅包下店面，還請歌迷喝咖啡，當Jolin從保母車下車，久候的歌迷瞬間暴動。

▲▼蔡依林唱到忘詞，害羞大笑掩面。（圖／讀者提供）

久違與歌迷這麼近距離見面，Jolin害羞說：「覺得好像很久沒跟大家一起唱歌見面了，所以今天我很大膽，我沒有大字報，我可能會唱錯，所以需要你們馬上幫我接好不好，你們是我的歌詞本，因為演唱會有字幕，有時候腦很久沒用的時候，歌詞部分都會忘記。」

接著Jolin與吉他手小洋合作〈Fish Love〉、〈Pillow〉、〈玫瑰少年〉，演唱會上許久沒有安可橋段的她，還難得自己主動喊安可，並驚喜帶來〈假裝〉，讓歌迷紛紛嗨到跟著大合唱。

▲▼蔡依林快閃信義區街頭。（圖／華納提供）

不過，Jolin開場預告的「忘詞」果然在她唱到〈假裝〉的尾聲時發生了，她當場害羞到大笑直喊：「Sorry！」不過歌迷也很有默契的立刻幫她接唱完，Jolin還幽默說：「歌詞印錯了，不是我的問題，絕對是這樣子的。」接著又重新挑戰一次剛剛忘詞的部分，唱完後再度害羞掩面，相當可愛。