Albee突PO文：有人心存僥倖幹些匪事！　72字洩心聲

女星Albee（范乙霏）日前捲入主持搭檔賀瓏與已故前任天殘的感情風波，為此她事後曾強調「沒對不起任何人」，後來更發布千字文吐露被誤解的心聲，昨（4）日她突然有感而發透過IG發布72字貼文：「為什麼總有人心存僥倖？覺得幹些匪事沒關係。」貼文曝光後，引發熱議。

▲Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



Albee昨（4）日在IG發文，劈頭就提出了一個發人深省的質疑：「為什麼總有人心存僥倖？覺得幹些匪事沒關係」，並認為這些人天真地以為，「反正只要自己不說就可以瞞天過海。」緊接著她更點出謊言的本質，並寫下了一句註解「你能騙到的，永遠只有相信你的人。」

▲Albee發文分享心境。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

Albee在文末補充，當這些自以為是的謊言，總有一天被揭穿時，「唯一會受傷的，也就是相信你的人。」貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也引發大批粉絲表達關切及共鳴，除了有人對她的見解表示認同之外，「說的沒有錯」，但同時也有人擔心她的近況，因此留言問她「Albee還好嗎？」，掀起不小討論。