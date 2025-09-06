入坑SEVENTEEN必看7綜藝！《Going Seventeen》代表之作笑料滿點

文／妞新聞

2025年對SEVENTEEN來說意義非凡，因為正是出道10週年！從2015年出道到現在，他們不只用舞台實力圈粉，還靠綜藝魅力成功拿下「綜藝豆」的封號。要說想認識SEVENTEEN除了舞台要看，綜藝更是不容錯過！妞編輯這就幫大家整理幾部新粉入坑必看、老粉回味必刷的SEVENTEEN綜藝節目，「克拉」（粉絲名稱）們，一起重溫這些年他們留下的笑點與感動吧！

SEVENTEEN必看綜藝清單

1.《出差十五夜》3集（2023）

[廣告]請繼續往下閱讀...

由韓國王牌製作人羅PD（羅暎錫）主持的經典綜藝企劃，以玩遊戲的方式讓團體、劇組做宣傳的一檔節目。SEVENTEEN在節目的表現完全魅力爆發，妞編輯首先推薦是因為這檔綜藝真的算是認人懶人包，一開場就把大家介紹一輪，個別出場還有專屬歌曲，要認不得也很難。節目玩遊戲環節裡表現一般，但展現了滿滿的綜藝魂。重點是會有後續跟羅PD的各種合作，也都是從這裡開始的，只能說成員運氣真的A JU NICE（非常好），說是每分鐘一個笑點也不誇張。

2.《NANA TOUR》6集（2024）

因為《出差十五夜》而誕生的綜藝節目，羅PD履行承諾，帶著SEVENTEEN成員去旅行，只可惜隊長S.COUPS因傷無法前行，不過整個節目依舊充滿他的蹤跡（看了就知道我在說甚麼）。節目不單單是看他們去旅行景點，開始就用綁架的手法把成員們帶去義大利，後面內容更是笑料滿滿。製作組也超用心除了讓成員透過旅行放鬆外，還特別點出每個人的優點，看了絕對入坑而且會在坑裡出不來！（重點是大家素顏狀態還是超好！）

3.《In The Soop》8集、6集（2021、2023）







▲《In The Soop》。（圖／ebay）









▲《In The Soop》成員各自在韓國郊區以自己的方式放鬆、釣魚、煮飯、玩遊戲。（圖／plex）

是一檔「療癒系」實境綜藝，成員各自在韓國郊區以自己的方式放鬆、釣魚、煮飯、玩遊戲，有點像是跟著朋友暫時逃離工作，跑去三天兩夜度假的感覺，甚至成員放鬆到會直接消失在鏡頭（睡很飽），和舞台上充滿爆發力的形象不同，這裡能看到他們最真實的日常模樣，讓人看了會默默領悟「啊～這就是我喜歡他們的原因」！第一季跟第二季有點差異，第一季比較多看成員遊戲、玩樂的部分，第二季大家蠻認真在休息的，真心談話居多！（好看都推）

4.《NANA bnb》6集（2025）



▲《NANA bnb》完全是SEVENTEEN式爆笑廚房秀。（圖／hamivideo）

羅PD再度「綁架」SEVENTEEN上演「一日三餐」？成員們拿出絕活，挑戰下廚，節目堪比「黑白主廚」，每天的三餐由成員們自行處理，看完真的會想要嫁給「LA兄弟」金珉奎跟JOSHUA，兩人下廚功力一流。其中當然也少不了最經典好笑的遊戲環節，不過光是看成員們吃飯做菜真的就一堆笑點，完全是SEVENTEEN式爆笑廚房秀。（看了會很餓的綜藝）

5.《美好的一天》8集、9集（2016、2017）

▲《美好的一天》笑點滿滿。（圖／Youtube／ALL THE K-POP）



比較早期的綜藝企劃，也意味著大家就有多青澀，兩季至今仍是粉絲必看名單！第一季《美好的一天：13 少年漂流記》（2016）把成員丟到全羅南道小島，展開5天自給自足生活，從捕魚、採白菜到「高音PK」爆笑挑戰，還有深夜心靈交流，既溫馨又鬧翻天。第二季《美好的一天：13 少年旅遊大亨》（2017）則移至日本，成員分組完成任務、賺取旅費，邊旅行邊互虧，笑點滿滿。兩季都完美記錄了SEVENTEEN青春活力與超好默契，讓人看到舞台之外最真實的模樣！

6.《SVT Club》8集（2018）



▲《SVT Club》由金煥主持，SEVENTEEN出演。（圖／Mnet、KLIVE）

算是蠻新穎的綜藝節目，由金煥主持、SEVENTEEN出演，每一集都會有一個關鍵字，主要是以時下年輕人有共鳴的議題為主軸讓成員們以他們的視角去體驗、分享他們的看法，像是當時很流行的「工作與生活平衡」，他們就真的實際拍攝生活跟工作的狀況，去分享他們如何平衡工作跟生活，看似嚴肅的內容但一點也不會無聊，反而讓粉絲更貼近他們，有種跟著他們一起成長的感覺！（妞編輯超推推）

7.《Going Seventeen》（2017－至今）

▲《Going Seventeen》是SEVENTEEN綜藝的代表之作。（圖／Yotube／SEVENTEEN）



說到SEVENTEEN綜藝的代表之作，非《Going Seventeen》莫屬！這是他們從2017年一路拍到現在的長壽自製綜藝，光靠自家製作就能玩出無限花樣，甚至被評為「比專業綜藝還專業」。經典企劃像是三天兩夜團體旅行的《TTT》（MT、SVT、REALITY縮寫）、《黑手黨》（狼人殺）、《不眠Zero》等，都讓粉絲每週守著更新狂笑！

回顧SEVENTEEN這10年，從青澀到如今的成熟模樣，他們在綜藝上留下的每一個笑聲、每一段真心告白，都是成為「克拉」（粉絲名稱）最珍貴的理由。入坑SEVENTEEN，舞台讓你驚嘆，綜藝會讓你徹底淪陷，不管你是老粉還是新粉，十週年，不妨從這些必看綜藝開始重新認識他們吧！



本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！