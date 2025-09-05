獨／不只江祖平！學妹控龔益霆「有男友也要約」　噁男對話曝光：我擅長也很長

記者蕭采薇／台北報導

江祖平踢爆舊愛、三立資深副總龔美富兒之子龔益霆，加碼爆料，揭露對方硬上、非單身時也約砲的渣男內幕。她的發聲也引來迴響，另一名被害者向《ETtoday星光雲》獨家披露，也曾被龔益霆言語騷擾，甚至在知道對方有男友後，還反回：「也是可以打砲啊。」

▲江祖平踢爆遭舊愛龔益霆硬上。（圖／資料照，記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

匿名被害者A向《ETtoday星光雲》透露，她與龔益霆是大學的學長和學妹關係，但兩人在學校幾乎沒什麼交集，稱不上有私交。沒想到在學期間，某天突然收到對方IG私訊撩妹，更直白表示：「既然你都直問了，因為我剛好剛剛去木柵，想找女生，想到你住木柵，就這樣而已，夠單純吧。」

▲龔益霆學妹表示遭到他的言語騷擾。（圖／翻攝自IG，新聞處理需打碼）

龔益霆絲毫不掩飾自己隨地發情的慾望，直接向A表示：「想說有沒有可能擦出什麼火花。」但當時女方並未答應，兩人沒有更進一步的聯繫。

▲被害者A向《ETtoday星光雲》透露，曾遭龔益霆言語騷擾。（圖／A小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

而在對方畢業後，龔益霆又突然傳去訊息，這次更直接，開門見山問：「要不要打砲？」讓A傻眼到緩緩打出一個「？」龔益霆像是不知道自己有多唐突，還解釋：「字面上的意思」當場被A女打槍：「不要謝謝。」

▲龔益霆在知道對方有男友後，仍表示「可以打砲」。（圖／A小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

隨後A女也向龔益霆表示自己有男友，沒想到他卻回：「想打砲可以找我」、「（有男友）也是可以打砲啊」。女方委婉以「我不擅長」拒絕後，龔益霆繼續死纏爛打說：「我擅長、也很長，怕用過之後，你男朋友躲在被窩裡躲躲藏藏。」用押韻試圖展現自己那可悲的幽默感。

▲龔益霆無視對方拒絕，仍表示「想要可以找我」。（圖／A小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

龔益霆甚至對女方表示：「你男朋友月收沒有10萬就請他離開吧，你來找我，你會接受，不要過苦日子。」完全無視對方已經三番兩次拒絕。據悉，龔益霆在三立擔任助理導播，月薪也不超過10萬，卻仍對自己非常有自信。A向《ETtoday星光雲》說：「他一直都是這樣，大學就聽過他不少風流事蹟。」

▲月薪也沒有十萬的龔益霆，卻要對方「男友月收沒有10萬就請他離開」。（圖／A小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

而繼三立副總龔美富發出公開聲明，強調相信兒子願接受司法調查，三立電視總經理高明慧5日正式發表聲明，表示「已經要求事件關係人龔美富資深副總暫離現職」，同時報告公司調查資料移送士林地檢署，配合檢警偵辦，並再次強調「公司絕不護短」。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。