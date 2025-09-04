趙薇披頭散髮露面了！　「臉頰凹陷瘦到認不出」粉絲嚇壞

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星趙薇2021年爆出與富商前夫黃有龍的巨額債務問題，陷入遭封殺窘境。而她今年數度澄清與男方的財務現況，日前才傳出名下3家公司股權被法院凍結，金額達1590萬人民幣（約台幣6627萬元）。平時鮮少更新社群的她，最近在微博分享旅遊近照，披頭散髮自拍的模樣曝光後，令許多網友大吃一驚。

▲趙薇。（圖／翻攝自微博／趙薇）

透過趙薇分享的照片可見到，她身穿一件白色的圓領T恤，肩膀上背著後背包或機能背心的黑色肩帶，肩帶上還有卡扣設計。她的臉上戴著一副黑色圓框太陽眼鏡，幾乎遮住半張臉，黑色的口罩則隨性掛在下巴，她的嘴唇緊閉，臉部沒有太多表情，表情顯得相當平靜。照片最引人注目的，是她被風吹得凌亂的頭髮，看起來未經任何整理，呈現出一種不加修飾的真實感。

▲趙薇久違更新社群。（圖／翻攝自微博／趙薇）

照片曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也吸引不少人留言討論。其中，最多網友表示「終於發微博了」，短短六個字，道盡了對趙薇的思念及擔憂。還有許多眼尖的網友發現，照片中的趙薇臉頰似乎比以往凹陷了不少，身形也顯得格外單薄，因此紛紛在留言表示關切，「怎麼瘦成這樣的？」、「是不是瘦了好多？怎麼減下來的？」