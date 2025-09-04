蔡依林被抓包晚上10點還沒睡！　限動親回：餐廳服務生也提醒了

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）日前在Podcast節目上，分享自己每天晚上9點半會睡覺，掀起網路熱烈討論。而她昨日晚間（3）與好友吳青峰、蔡健雅走在台北街頭，正巧被粉絲「野生捕獲」，網友驚呼：「已經10點了，蔡依林還沒睡！」再度引發網友議論，對此Jolin親自回應。

▲蔡依林日前分享自己每天晚上9點半會睡覺，引發網友討論。（圖／翻攝自IG）

蔡依林更新IG限時動態，PO出被網友拍下照片的貼文截圖，幽默寫下「餐廳服務生也自主提醒了廚房JST了喔」，加上笑哭、冒汗笑4個表情符號，打趣再寫道：「餐廳的睡眠服務很親切，（做得）很周到！」

▲蔡依林被網友目擊晚上10點現身台北街頭，限動回應了。（圖／翻攝自IG）

由於目擊照引發討論，其中有網友留言：「依林平常都很乖應該是交到壞朋友」。而當晚與蔡依林同行的歌手蔡健雅，透過限動發文自嘲：「損友無誤。」

▲蔡健雅限動發文：「損友無誤。」（圖／翻攝自IG）

「Jolin早睡」話題持續延燒，她也曾在節目上透露，嚴守作息是為了保有自由，「我要早點睡，才有更多精力去表演、去展現自己。」更強調自律並非犧牲或壓抑，而是她覺得輕鬆就能做到的生活方式。