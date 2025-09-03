江祖平爆「性侵醜聞」公開男方清晰照！　拒買避孕藥⋯網驚：跟我猜的同個人

記者蕭采薇／台北報導

「八點檔女神」江祖平近日在社群媒體踢爆一起性侵醜聞，並公布疑似為性侵犯的電視台相關人員照片。3日她再加碼，直接公開對方的正面清晰照，並公開對方事後拒絕為女方買避孕藥。下方也有人回應：「跟我猜的是同個人⋯」

▲江祖平。（圖／記者李毓康攝）

江祖平接連在社群上爆料，表示收到一名女演員A的私訊求助，聲稱自己遭到電視台相關人員性侵偷拍。江祖平陸續釋出數張局部特徵照，照片中，男子身穿印有「SET」字樣的服裝，疑似與三立電視台有關。

▲江祖平公開男方正面照。



江祖平再進一步公開，疑似為性侵犯的電視台相關人員照片和姓名，照片是Line個人頁面截圖，五官清晰可見。更加碼爆料，當時女方向對方要求事後避孕藥，他僅回答：「哭屁啦！我設（應為射）外面啦！而且那種藥要300到600，對我又沒事。」連幾百元都不願意負責。

▲江祖平公開男方姓名。

對於江祖平的爆料，三立電視台透過聲明表示：「針對媒體報導江祖平小姐於社群上發佈內容，疑似影射三立員工有涉入性侵一事。雖然江小姐並未具體指名道姓，但相關內容已造成外界疑慮，三立電視高度重視，已立即啟動調查機制，向江小姐等相關當事人進行了解，希望 相關當事人能夠提供資訊與證據，以利進一步調查。」