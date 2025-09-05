ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

家家「雙手合十迷因」紅了10年
感情走到盡頭的5大跡象
邊荷律道歉粉絲快哭了！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江祖平 陳真 陳銘 陳傑憲 熊霓 黃奕 肖戰 蕾菈

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

▲日本AV男優結城結弦接受網紅專訪，分享合作女優私下一面及片場。（圖／翻攝自X）

▲日本AV男優結城結弦接受網紅專訪，分享合作女優私下一面及片場內幕。（圖／翻攝自X）

記者陳致平／綜合報導

今年28歲的日本知名AV男演員結城結弦，憑藉清秀稚嫩的外貌與演出風格，受封為「童帝」，也成為少數廣為人知的男優。近期，他接受網紅松浦文哉的專訪，分享幕後少為人知的拍片觀察，並談及與多位人氣女優合作的經驗，大讚三上悠亞、河北彩伽及波多野結衣的專業態度與個性，並透露她們私下有趣的一面。

結城結弦在專訪中談及，「暗黑女神」波多野結衣是當今的「模範」女優代表，簡直無可挑剔。他回憶說，波多野結衣在拍片或拍宣傳照時，總能精準掌握鏡頭方位，無論哪個角度都能以最完美的姿勢和角度出現在畫面中，甚至是沒有攝影機拍攝時也很受到現場工作人員的歡迎，他直指波多野結衣是教科書級別的女優，「完全沒有缺點」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 暗黑女神波多野結衣來台私會36人！　「破萬價格曝光」可1對1聊天。（圖／勁維肯創意提供）

▲波多野結衣睽違2年來台辦見面會。（圖／勁維肯創意提供）

此外，談及已引退的女優三上悠亞，他透露，一般影片多半一天就能殺青，但三上悠亞因人氣極高、作品也熱賣，通常需要兩天來完成拍攝。結城結弦說，他第一次見到三上悠亞本人時發現她皮膚真的非常好。他並補充道，當時他只知道三上悠亞是唯一需要兩天才能拍完的女優，但現在其他人氣女優也有類似待遇。

▲▼三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

▲三上悠亞日前現身北部的寧夏夜市，開心吃在地美食。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

至於現役高人氣女優河北彩伽（舊名河北彩花），結城結弦透露她也是需要連拍兩天的女優。他表示，「河北彩伽那麼漂亮又那麼高人氣，就算有點高冷也是正常的吧」，不過，他接著表示，河北對於工作的態度極為投入，在拍攝開始前就非常認真，即使演員已經拍得很疲憊，只要導演有額外的要求，其實大可「假裝一下」、應付了事，透過鏡頭技巧帶過就好，但她仍舊展現出幹勁滿滿的敬業精神，對於拍攝充滿熱忱與動力，結城結弦最後讚許道，「河北彩伽不但外表看起來很漂亮，也是一位相當值得尊敬的女優」。

▼結城結弦大讚河北彩伽是一位相當值得尊敬的女優。（圖／翻攝saika_kawakita__official）

▲▼河北彩伽「台灣演唱會」完美落幕　台女優胎尼現身貼貼合照。（圖／翻攝saika_kawakita__official）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

AV結城結弦波多野結衣三上悠亞河北彩伽

推薦閱讀

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕：原來情侶可以這樣喔？

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕：原來情侶可以這樣喔？

2小時前

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉

5小時前

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

13小時前

趙薇披頭散髮露面了！　「臉頰凹陷瘦到認不出」粉絲嚇壞

趙薇披頭散髮露面了！　「臉頰凹陷瘦到認不出」粉絲嚇壞

8小時前

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！　穿夾腳拖逛夜市沒人認出

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！　穿夾腳拖逛夜市沒人認出

16小時前

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

6小時前

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

9/3 21:55

獨／三立內部喊話查到底：老闆兒子也一樣　江祖平舊愛被同事嘲「靠爸族」

獨／三立內部喊話查到底：老闆兒子也一樣　江祖平舊愛被同事嘲「靠爸族」

4小時前

江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？

江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？

8小時前

三立副總兒駁性侵「反咬江祖平無法控制情緒」　姐弟戀分手內幕曝

三立副總兒駁性侵「反咬江祖平無法控制情緒」　姐弟戀分手內幕曝

4小時前

江祖平爆「性侵醜聞」公開男方清晰照！　拒買避孕藥⋯網驚：跟我猜的同個人

江祖平爆「性侵醜聞」公開男方清晰照！　拒買避孕藥⋯網驚：跟我猜的同個人

9/3 18:08

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

1小時前

熱門影音

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮
女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣

聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣
陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出

陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出
張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票
蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

馬東石拳頭「跟他臉一樣大！」　糾正記者發音...朴炯植笑哭XD

馬東石拳頭「跟他臉一樣大！」　糾正記者發音...朴炯植笑哭XD

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

看更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前53

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

2小時前2444

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕：原來情侶可以這樣喔？

2小時前95

掰了「最美檢察官」！陳漢章卸袍轉當律師心聲曝　曬婚紗照辣翻

2小時前1

「雙手合十迷因」紅了十年！　本尊家家傻眼發聲：應該能拿獎金了

3小時前154

邊荷律偷偷回台快哭了！　無法幫粉絲簽名道歉：我們球場見！

4小時前2151

獨／三立內部喊話查到底：老闆兒子也一樣　江祖平舊愛被同事嘲「靠爸族」

4小時前20

拆散「森恬CP」恐被粉罵！　男星意外介入崩潰喊：這場我不錄了

4小時前1

SJ D＆E開口了！大巨蛋2場完售　銀赫承認「努力討論」：等我們一下

4小時前1847

三立副總兒駁性侵「反咬江祖平無法控制情緒」　姐弟戀分手內幕曝

4小時前1

《進行曲》催淚戲是真的！　牧森自曝叛逆人生：以前跟爸爭執只有被打的份

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕
    2小時前4841
  2. 江祖平怒回：不如我們一起去驗傷
    5小時前3231
  3. 江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒
    13小時前130143
  4. 趙薇披頭散髮露面了！　「臉頰凹陷瘦到認不出」
    8小時前105
  5. 台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！
    16小時前123
  6. 江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總
    6小時前7645
  7. 江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛
    9/3 21:554058
  8. 三立內部喊話查到底：老闆兒也一樣
    4小時前4051
  9. 江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
    8小時前12272
  10. 三立副總兒「反咬江祖平無法控制情緒」　分手內幕曝
    4小時前3447
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合