AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

▲日本AV男優結城結弦接受網紅專訪，分享合作女優私下一面及片場內幕。（圖／翻攝自X）

記者陳致平／綜合報導

今年28歲的日本知名AV男演員結城結弦，憑藉清秀稚嫩的外貌與演出風格，受封為「童帝」，也成為少數廣為人知的男優。近期，他接受網紅松浦文哉的專訪，分享幕後少為人知的拍片觀察，並談及與多位人氣女優合作的經驗，大讚三上悠亞、河北彩伽及波多野結衣的專業態度與個性，並透露她們私下有趣的一面。

結城結弦在專訪中談及，「暗黑女神」波多野結衣是當今的「模範」女優代表，簡直無可挑剔。他回憶說，波多野結衣在拍片或拍宣傳照時，總能精準掌握鏡頭方位，無論哪個角度都能以最完美的姿勢和角度出現在畫面中，甚至是沒有攝影機拍攝時也很受到現場工作人員的歡迎，他直指波多野結衣是教科書級別的女優，「完全沒有缺點」。

▲波多野結衣睽違2年來台辦見面會。（圖／勁維肯創意提供）

此外，談及已引退的女優三上悠亞，他透露，一般影片多半一天就能殺青，但三上悠亞因人氣極高、作品也熱賣，通常需要兩天來完成拍攝。結城結弦說，他第一次見到三上悠亞本人時發現她皮膚真的非常好。他並補充道，當時他只知道三上悠亞是唯一需要兩天才能拍完的女優，但現在其他人氣女優也有類似待遇。

▲三上悠亞日前現身北部的寧夏夜市，開心吃在地美食。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

至於現役高人氣女優河北彩伽（舊名河北彩花），結城結弦透露她也是需要連拍兩天的女優。他表示，「河北彩伽那麼漂亮又那麼高人氣，就算有點高冷也是正常的吧」，不過，他接著表示，河北對於工作的態度極為投入，在拍攝開始前就非常認真，即使演員已經拍得很疲憊，只要導演有額外的要求，其實大可「假裝一下」、應付了事，透過鏡頭技巧帶過就好，但她仍舊展現出幹勁滿滿的敬業精神，對於拍攝充滿熱忱與動力，結城結弦最後讚許道，「河北彩伽不但外表看起來很漂亮，也是一位相當值得尊敬的女優」。

▼結城結弦大讚河北彩伽是一位相當值得尊敬的女優。（圖／翻攝saika_kawakita__official）