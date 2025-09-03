擺脫違法建築！　Jennie新辦公室「搬到280坪億級豪宅」

記者張筱涵／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie創立的個人廠牌「Odd Atelier」（OA）確定將於今年11月遷入首爾龍山區漢南洞一棟新落成大樓，結束在梨泰院的辦公室運營。此次搬遷除了因租約到期，恐也與原有辦公室涉及建築法規爭議有關。

▲Jennie辦公室搬家。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）



據韓國房地產業界透露，OA目前所使用的梨泰院獨棟住宅，原本核准用途為美術館，但卻被改作辦公空間，引發「未經許可用途變更」的疑慮。龍山區廳因此已對建物所有人預告行政處分，使得OA最終決定遷址。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新辦公室位於漢南大橋北端大道旁，總建築面積約280坪，從地下一層至地上四層，外觀設計宛如畫廊，並設有可遠眺漢江的屋頂露台。租金條件據傳為押金韓幣15億至25億元（約新台幣3333萬至5555萬元）、月租韓幣6000萬至8000萬元（約新台幣133萬至177萬元），估值則高達約韓幣450億元（約新台幣10億元）。

業界分析指出，此次遷址並非單純換辦公室，而是OA藉此強化品牌定位、提升全球市場戰略的重要一步。目前BLACKPINK正進行規模達180萬觀眾的世界巡演，Jennie除巡演外，也同步推進OA的企劃，並計畫於11月發行新專輯，屆時將與新大樓啟用一同展現全新氣象。