史丹利自爆曾收「匿名驗孕棒」！驚慌想不起女主人是誰　真相傻眼了

記者孟育民／台北報導

緯來《女王大人》邀請麻衣、史丹利、梁赫群、徐瑋吟展開「玩笑尺度界線大對決」，節目拋出「若開玩笑說女同事因經痛請假剛好能躲掉會議」的案例，眾人掀起兩派論戰。史丹利則透露，結婚前曾在信箱收到未署名的信封，打開裡面竟然是一根兩條線的驗孕棒，讓他嚇到好幾天都魂不守舍，最後真相更讓他相當傻眼。

▲史丹利自爆單身時收「匿名驗孕棒」。（圖／緯來綜合台提供）

史丹利某天突收到某人寄來的驗孕棒，當時還單身的史丹利自爆：「有比較多沒帶感情的對象，一直在回想是哪一個，甚至有一個可能還不知道聯絡方式。」兩三天都心神不寧的他，也不敢打電話問，最後才知道是友人的玩笑惡作劇，讓他又氣又無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲史丹利。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

事實上，史丹利與GiGi結婚10年，經常在社群曬夫妻日常，不過兩人今至都還沒小孩，史丹利坦言「沒有生小孩」的主因，是因為自己討厭小孩，「為什麼有這種無理取、又可以這麼蠻橫，還可以占盡好處的生物？」他覺得如果小孩來煩，對他兇好像變成自己的錯，然後為了小孩什麼話都不能說，直言：「不能做自己了。」