Threads Line FB IG

陳喬恩減肥早餐「瘦回10年前」
「4大連假」要來了
李明川批台鐵便當
張學友東莞開唱破音！道歉「我想中止演唱會」數萬歌迷打氣：不要走

記者陳芊秀／綜合報導

64歲香港「歌神」張學友正在進行「60+」世界巡迴演唱會，8月31日在廣東東莞巡演第三場時，因健康狀況影響嗓音，演唱中多次破音。他在台上數度鞠躬道歉，甚至一度提出「中止演唱會」，但全場數萬歌迷沒有抱怨，反而高聲力挺偶像。

▲▼張學友東莞演唱會破音道歉。（圖／翻攝自微博）

▲張學友東莞演唱會破音道歉。（圖／翻攝自微博）

陸網曝光演唱會片段，張學友用粵語說想要中止演唱會：「我想中止我的演唱會，剛才的每一首歌都是盡我的全力去演唱，請大家放心，我都想跟主辦方說一聲不好意思，我很討厭，很討厭自己去取消演唱會，我這次好想唱，但唱不到。」台下歌迷頻頻高聲大喊「你可以的」、「不要走」、「唱下去」、「加油」。最終，他在粉絲的支持下，他決定「繼續唱到不能唱為止」，現場氣氛熱烈。

原本張學友演唱會在6月舉辦，因場館鄰近高考考場引起家長抗議，因此貼心順延至8月底開唱，卻又遇上感冒影響聲音。當晚上半場，他多次出現高音無法唱上去的情況，情緒一度激動，直言這是他出道40年來首次遇到如此困難。他更坦言「過不了自己心裡那一關」，擔心辜負了台上老師與20多位舞者的付出。

▲▼張學友東莞演唱會破音道歉。（圖／翻攝自微博）

▲數萬歌迷支持張學友唱下去。（圖／翻攝自微博）

雖然表演不如以往完美，但歌迷留言表示「雖然沒聽到最完美的歌聲，卻看到最真誠的歌神」，紛紛心疼他帶病上陣，呼籲「健康最重要」。張學友結束東莞行程後，已返回香港休養。

張學友

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

