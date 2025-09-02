ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
女星摳向華強手掌心示好！　向太氣炸「想搧她兩巴掌」秒下令封殺

記者蔡宜芳／綜合報導

陳嵐（向太）在1980年嫁給香港影視大亨向華強，兩年後移居香港，成為電影製片人。她近來在網路節目中分享婚姻中的信任之道，直言自己從不查老公的手機，不過，她倒是遇過某女星對向華強示好，為此氣得直說「想搧她兩巴掌」。

▲▼女星摳向華強手掌心示好！向太氣炸下令封殺。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）

▲陳嵐和向華強感情相當好。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）

陳嵐透露，曾有一位不太紅的女星和向華強握手時，偷偷摳向華強的手掌心示好。當時向華強有點酒醉，還困惑問陳嵐：「為什麼她（女星）跟我握手要摳我手掌心？」陳嵐表示，自己當下聽完立刻火大，後來直接封殺該女星，所有電影都不用對方。

▲▼女星摳向華強手掌心示好！向太氣炸下令封殺。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳嵐透露曾有女星對向華強示好而被她封殺。（圖／翻攝自微博）

▲▼女星摳向華強手掌心示好！向太氣炸下令封殺。（圖／翻攝自微博）

談到夫妻磨合，陳嵐直言，婚姻初期確實需要長時間培養信任，「我們信任這個點，都磨合十年吧，最少。你要灌輸他，你要幫他洗腦。」她也坦言自己曾被老公質疑講電話太久，但她和男性講電話都是生意上的往來，「尤其有錢的，他不會跟男生去聊他的苦、聊他的煩惱，他只會找我這種就是豪爽的女性。」

陳嵐舉例說，像是劉德華、李連杰，都把她當作紅顏知己吐苦水，「他們的苦他只會跟妳聊，他覺得信得過，妳又不會講出去，然後妳還會給他一點建議。」陳嵐強調，男性之間不會聊感情上的困境，而她樂於傾聽，也不會因為沒有生意就拒絕與人交流，「那你不可能說『我沒生意做了，我老公說不能跟你聊，我不可以啊。』」展現直率豪爽的性格。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【沒了嗎？】寶寶打針哇哇大哭 打完瞬間變臉還燦笑XD

