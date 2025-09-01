江蕙今晚開唱最終場！　曝光真實心情「下令嚴禁1事」

▲ 江蕙今晚最終場演出。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

歌壇天后江蕙今（1日）舉辦台北演唱會最終場，從高雄一路唱到台北，共23場演出將劃下句點，好友費玉清雖沒有來到現場，以精心打造的「蝴蝶花禮」全程陪伴，今晚壓軸場，巨型蝴蝶更幻化為「紅粉佳人」，各式粉嫩花朵綴以細緻銀粉，宛如蝶翼灑落光影，如夢似幻翩翩起舞，再展兩人深厚的友誼，而據悉親妹妹江淑娜也多次現身台下力挺，消失十年的她，全身包緊緊戴著口罩，讓路人都認不出，相當低調。

▲費玉清送的蝴蝶花禮又換裝。（圖／寬宏提供）

今（1日）適逢江蕙生日，也是巡演最後一場，由於她個性低調不愛過生日，開唱前特別「警告」團隊不能有任何慶生橋段，所以即便後台有滿滿的蛋糕，但也都不敢讓她看見，而相隔十年再復出，江蕙身邊人也透露她雖然對於能再次站上舞台、與歌迷同樂感到相當開心，但也坦言對這場精采演出的落幕，內心感到不捨與可惜，結束演出後，也計畫出國放鬆休息。

對於未來是否走海外巡演？江蕙身邊人表示不會有，也絲毫沒有任何新單曲或工作計畫，「她現在就是開開心心就好，不要有壓力。」至於會否返場再開唱？身邊人則說：「看她心情，也要看場地。」而先前安可時，粉絲不斷敲碗江蕙站上大巨蛋開唱，江蕙當時在台上就笑說：「我是可以啦，要看有沒有檔期，我最閒，但是不知道樂手團隊有沒有時間。」

此次演唱會雖沒邀請嘉賓，但台下星光熠熠，周杰倫、昆凌、張清芳、方文琳、陳美鳳、方季惟、鄭怡、霍建華、林心如、阮經天、戴佩妮、彭佳慧、周蕙、辛曉琪、林柏宏、林美秀、李翊君、許富凱、LuLu等人都到場朝聖，前總統蔡英文、台北市長蔣萬安也現身小巨蛋聽歌，足見她好人緣。

