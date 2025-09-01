遭指跌落神壇！理科太太自認「不算網紅」回應了　爆昔辭退員工內幕

記者孟育民／台北報導

網紅理科太太創立的保健品牌「好好生醫」，砸重金邀請SUPER JUNIOR主唱藝聲與 Red Velvet 成員JOY擔任品牌代言人。今（1日）舉辦盛大記者會，JOY特別從韓國飛來，專注於事業的理科太太，近期卻被486先生指稱「跌落神壇」，對此她佛系回應：「隨便他們怎麼說，我覺得身份的轉換是一定的，比我有能力超級多，比我會做網路影片又更多，我不覺得自己是網紅，我比較像是在經營。」

▲理科太太找JOY擔任代言人 。（圖／記者徐文彬攝）

理科太太坦言，網紅一直以來都是副業，認真經營「好好生醫」才是主業，現階段只想專心把它做好，「為了舒壓我也和關穎拍了Podcast。」更有人拿他跟蔡阿嘎比較，她笑說：「我哪有辦法跟元老比較，這樣蔡阿嘎會不會生氣？人家是常青樹，我已經不能算同業，希望他可以多多包涵，也謝謝蔡阿嘎、二伯之前幫我開團。」

▲理科太太高EQ回應 。（圖／記者徐文彬攝）

理科太太如今事業越做越龐大，品牌更正準備進軍歐美，目前員工有16位，被問到有遇過和員工鬧不愉快的經驗嗎？她表示：「我們的離職率快負的，因為有一個離職之後又回來，我都把員工當朋友，來了都不會離開，我只辭退過一個人，但年代久遠我忘記犯了什麼錯，可能理念不合。」她透露自己的底線，工作應該不要帶情緒，「不道德就不行！」



