專訪／BL劇CP私下叫寶貝！成晞裸上身「被王君豪狂盯」羞認：硬了

記者黃庠棻／專訪

漫改BL劇《秘密關係Secret Lover》由日本男團「BUGVEL」台灣成員王君豪搭檔成晞主演，上線逾一個月人氣席捲海內外，官方IG追蹤人次突破2萬大關，更收到不少海外的邀訪。近日，兩人一同接受《ETtoday星光雲》專訪，也大方分享了拍攝的趣事。

▲BL劇《秘密關係》成晞（右）、王君豪接受專訪。（圖／記者周宸亘攝）



回憶第一次見面，王君豪表示成晞全身上下散發高冷氣息，覺得對方很難親近，當時還想說「這個人在跩啥」，一直到試鏡當下才感受到「不一樣喔」；成晞則透露一看到王君豪就認為對方陽光、愛笑、偏吵，認識之後才發現他活潑的外表下個性相當細心，直呼「他很多事會問我意見，會在意很多想法。」

▲成晞（後）、王君豪分享拍攝《秘密關係》的趣事。（圖／記者周宸亘攝）

王君豪跟成晞透過打電動來熟悉彼此，逐漸建立起好交情，上一次王君豪從日本短暫回台灣，剛好碰上成晞在誠品表演，他連經紀人都沒有詢問就偷偷地跑到表演現場給驚喜，那一天還下著雨，王君豪甚至問粉絲才知道成晞的舞台位置。

▲成晞（後）、王君豪分享拍攝《秘密關係》的趣事。（圖／記者周宸亘攝）

談到這一次驚喜，王君豪笑說「有被成晞的粉絲認出來，對到眼之後，我急急忙忙去躲在柱子後面」，他感性表示「因為想看他表演，所以就想說去探望一下」；成晞回想這一次兩人的相見，表示非常感動，尤其是現場下大雨，但對方還是來見他。

▲王君豪分享拍攝《秘密關係》的趣事。（圖／記者周宸亘攝）

越來越熟之後，王君豪與成晞已經有了私下互叫的暱稱，紛紛透露會叫對方「寶」、「寶貝」，成晞一派輕鬆地表示「因為拍到後面默契越來越好，就會很自然而然地叫寶」；王君豪則不忘放閃「覺得我們是老夫老妻，很像結婚很久一樣」，大方承認私底下傳訊息也會喊對方寶貝。

▲成晞（右）、王君豪分享拍攝《秘密關係》的趣事。（圖／記者周宸亘攝）

《秘密關係Secret Lover》中，王君豪與成晞飾演「拓晞CP」俊晞與阿拓幾乎每集都送上超甜吻戲放閃，被譽為是「火箭式進展」BL作品，甚至在第一集就有手伸進去褲襠的親密戲，被問到有沒有因此發現自己身體的敏感部位，王君豪坦言「我應該是無敏感人，只有耳朵會紅而已，皮膚沒有什麼感覺」。

▲成晞（右）、王君豪分享拍攝《秘密關係》的趣事。（圖／記者周宸亘攝）

成晞則是害羞地表示自己非常怕癢，尤其是大腿一被碰到就會發癢，拍戲到後來習慣才慢慢接受，就連裸上身都會覺得身體開始癢起來，更大方爆料有一場戲他光著上半身、沒穿衣服，調皮的王君豪會故意鬧他，盯著他的上半身一直看，讓他直呼「所以我的奶頭就變形，會變得小又硬」。

▲王君豪、成晞有許多親密戲。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

被問到私底下的感情觀，是像劇中阿拓一樣的霸氣系還是俊晞的奶狗型，成晞坦言自己兩個面向都有，表示自己偶爾喜歡撒嬌，會喜歡像狗狗一樣蹭另一半；王君豪則是認為自己會想要保護另一半，笑說「會想讓對方避免人生麻煩，想幫另一半鋪路」。

▲成晞。（圖／記者周宸亘攝）

隨著《秘密關係Secret Lover》劇情進入尾聲，王君豪與成晞被問及未來是否會希望有不一樣的合作，雙方不約而同表示希望有音樂上的碰撞，成晞表示自己有寫新歌，還有跟王君豪分享，甚至希望對方能夠幫忙填詞，而王君豪也同樣想朝音樂方面一起合作，表示「知道台灣出實體很困難，未來可以先試試看串流」。

▲成晞、王君豪都想要在音樂上合作。（圖／記者周宸亘攝）

此外，《秘密關係》開播以來便收到許多粉絲熱烈敲碗，期望能有見面會與親眼感受演員們的魅力，「《秘密關係 Secret Lover》Fanmeeting In Taipei」確定將於9月14日登場，活動不僅準備各種福利，兩人也將會公開獻唱OST，邀請粉絲們一起見證拓晞CP的甜蜜火花。

▲《秘密關係》將舉辦見面會。（圖／記者周宸亘攝）