TWICE高雄開唱！粉絲訂房傻眼「1300元漲到1.3萬」　觀光局出手了

記者田暐瑋／綜合報導

南韓人氣女團TWICE全新世界巡迴「TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG」將在11月22日首次站上高雄世運主場館，然而，部分粉絲在訂房時卻驚訝發現住宿價格暴漲，演唱會當晚竟飆升至1萬3825元，漲幅高達10倍，引發網友諷刺：「把粉絲當盤子！」

▲TWICE要來台灣開唱。（圖／翻攝自TWICE IG）



一名網友在Threads指出，搶到TWICE門票後，開心準備訂住宿，卻驚見高雄某連鎖商務飯店平日房價約1300元，到了演唱會當晚竟飆升至1萬3825元，傻眼說：「是在跟我開玩笑嗎？」網友紛紛表示，「國旅就是被這些業者毀掉的」、「看到價錢真的寧願去訂機票」。

▲TWICE高雄開唱，房價跟著飆漲。（圖／翻攝自Threads）



部分人留言向高雄市政府觀光局檢舉，高雄市政府觀光局長高閔琳也現身留言，表示經稽查發現該飯店房價確有超收情形，將依《發展觀光條例》處以1萬至5萬元罰鍰，但對於有少數網友認為處罰過輕，高閔琳解釋：「目前法規的裁罰標準是1萬到5萬元罰鍰，必須依法行政、依法裁處；執行面上，查獲幾筆訂單（幾次行為）就是乘以幾。每件個案不同，略。總之不見得都會是您想像得那麼輕噢。」