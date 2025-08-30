日本千萬級YouTuber結婚！　曾陷劈腿大胃王風波…揭閃婚原因

記者蔡宜芳／綜合報導

日本千萬級YouTuber「Hajime社長（はじめしゃちょー）」擁有超過1630萬粉絲訂閱，是日本數一數二的創作者。他在2017年曾被大胃王網紅木下佑香控訴劈腿，形象一度受到影響，他隨後也火速拍片道歉。事隔數年，Hajime社長30日驚喜宣布結婚，並分享自己想要定下來的原因。

▲Hajime社長在30日宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／hajimesyachodesu）

Hajime社長在最新上傳的影片中穿著西裝現身，驚喜宣布自己結婚的消息，同時展示了婚戒，「已經完成登記，婚姻申請書也已經提交，我已經結婚了。」強調和妻子已正式入籍。

Hajime社長坦言，自己原本覺得「不結婚的人生」也是種選擇，但看到身邊的人陸續結婚，會覺得「好像還不錯」，也會有種「是不是只剩下我一個人被落下」的擔憂，「但同時，我也覺得一個人過日子很開心。」至於結婚的決定性原因，他直言：「就是不想看到那個女生和別人結婚，這是最強烈的理由。」

▲▼Hajime社長拍片分享結婚喜訊。（圖／翻攝自YouTube／はじめしゃちょー（hajime））

關於另一半的身份，Hajime社長透露，女方是「一般女性」，並解釋說：「不像我一樣是YouTuber或網紅，也不是從事任何會曝光於媒體的工作，沒有進行演藝活動，定義上就是『不屬於演藝圈的人』。」他也表示，之所以沒有公開女方的身份，是因為不喜歡被過度揣測或謠傳，「目前我的妻子不會在YouTube上露臉，大家即使看到她與我一起走在路上，也請不要偷拍或散布任何關於她的資訊。希望大家不要對她做任何探究，拜託大家多加體諒。」顯然相當保護女方的隱私。

▲▼Hajime社長曬婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／hajimesyachodesu）