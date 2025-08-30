一隻阿圓出國脫了！　「解放比基尼炸上圍」震撼1萬人

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber一隻阿圓平時用心經營頻道，私下也不吝嗇與粉絲分享日常，日前和好友去沖繩玩的她，今（30）日透過IG曬出一系列兩人身穿比基尼在沙灘擺拍的辣照，畫面曝光後，立刻吸引超過1萬名網友朝聖按讚。

▲阿圓日前和好友去沖繩玩。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

透過阿圓分享的照片可見到，她身穿一件粉紅色蕾絲比基尼，傲人上胸一覽無遺。她和好友坐在沙灘上，對鏡頭露出淡淡的微笑，還不時將雙手舉起，展現自在又俏皮的一面，整體氛圍活潑又自然。在其他照片中，阿圓將雙手交疊在胸前，讓身旁穿著黃色比基尼的好友從後方摟抱著她，兩人都對鏡頭擺出俏皮表情。貼文及照片曝光後，立刻湧入大批網友朝聖，同時也紛紛留言表示「好美」、「兩個人都好漂亮」、「真的是好辣好陽光。」

▲阿圓曬出一系列沖繩比基尼照。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

事實上，阿圓過去曾被部分網友懷疑豐滿上圍「是做的」，後來只好親上火線澄清「是天生的」。至於豐滿上圍的養成秘訣，阿圓透露小時候都會喝媽媽自製的木瓜牛奶，「一天一杯」，而且她沒有很常吃炸雞，「因為我爸媽會阻止。」