金鐘國婚禮倒數！劉在錫12年前玩笑開大了　粉絲笑哭：坐等賓客裝扮

南韓「黃金單身漢」金鐘國（金鍾國）即將在9月5日結婚，他的婚禮倒數6天，節目《Running Man》剪出了15年來提及結婚話題的精華片段，其中一段，劉在錫12年前曾對金鐘國開玩笑表示「你結婚的時候，我會在西裝口袋上插著『魚』前往。」如今也被韓媒虧「是否會遵守承諾」、「破天荒的出席打扮」。

劉在錫2013年曾在遊戲環節時，因向金鐘國索取美食加菜，他當時順位比對方低，講話畢恭畢敬，當他拿到對方賞賜的一條魚賞賜後，他幽默表示「你結婚的時候，我會在西裝口袋上插著『魚』前往」，沒想到，這段對話被節目組重新剪出來。

韓媒跟進報導虧「劉在錫的鮮魚賓客裝扮真的看得到嗎」、「劉在錫會遵守自己的玩笑話嗎」，賓客裝扮突然掀起熱議，連影片下方都湧入觀眾留言「原來沒有忘記鮮魚」、「怕劉在錫忘記，節目組又剪了出來」、「坐等鮮魚裝扮」、「再看一次還是覺得好好笑」。

金鐘國日前透過官咖宣布，「我要結婚了，雖然之前就有一點點明顯了，不過我想很多人還是會覺得相當突然。」他自虧「雖然很有點遲了，但就這樣結婚了，真的是很慶幸對吧。」出道30週年同步公開人生喜事，讓歌迷又驚又喜。