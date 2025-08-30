動力火車情人節開唱…觀眾突爆喊1句話　一聽秒打槍：不方便

記者蔡琛儀／台北報導

「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」29日於竹圍漁港熱鬧開幕，首日卡司包含越南歌手MINH與金曲獎得主動力火車、宇宙人、Matzka。適逢七夕情人節，面對歌迷以「I love you」告白，尤秋興幽默說：「不太方便，我們已婚了。」雖然七夕情人節在工作中度過，但兩人口徑一致：「通常有空就會一起吃飯，如果有工作，會傳個訊息給老婆。」

▲動力火車出席桃園珍珠海岸國際音樂節首日。（圖／桃園市政府提供）

Matzka則不忘提醒歌迷防暑，雖然晚間演出仍戴墨鏡、準備氣泡飲，並熱力演唱〈一朵花〉、〈躺好先〉、〈歡迎回家〉，呼應桃園機場所在的桃園象徵「家」的意象；宇宙人接續登場，透露將推出的新專輯赴日錄製，現場還獻唱〈你以為〉、〈藍色的你〉，還驚喜加碼〈浪費一整天〉，掀起大合唱。

宇宙人望著台下滿滿的人潮說：「我們年底要再站上小巨蛋，如果你們都來的話，可能要開三場才夠，你們會來嗎？」讓全場嗨翻；而壓軸登場的動力火車，在〈趁少年〉、〈除了愛你還能愛誰〉、〈彩虹〉與〈我很好騙〉歌聲中讓現場氣氛飆飆到最高點，並透露新歌籌備中。

▲▼ Matzka、宇宙人出席桃園珍珠海岸國際音樂節首日。（圖／桃園市政府提供）

此外，原民歌手MazBar&Lalan、〈大學聲〉歌手ZX也帶來熱力演出。二度來台的MINH則獻唱〈Heartbreaker〉等作品，感謝台灣歌迷支持，笑稱不敢再挑戰臭豆腐，反而想逛夜市、品嚐珍珠奶茶。