快訊／SJ再創神蹟！拓元8萬人搶「2場大巨蛋5萬票完售」加開座位機率曝

記者吳睿慈／台北報導

「韓流帝王」Super Junior即將在11月15、16日登上臺北大巨蛋舉辦演唱會，他們是第一組在該場地開唱的韓團，售票採3階段販售，30日下午13點全面開賣，《ETtoday》實測前往拓元系統搶票，約莫1分鐘內銷售一空，2場共計5萬人完售。

▲Super Junior兩場大巨蛋門票完售。（圖／翻攝自Super Junior官方臉書）

Super Junior演唱會門票採三階段搶購，28日先開放擁有Weverse會員的粉絲購票，主辦單位遠雄創藝重視粉絲權益，兩天演唱會為會員全開，「逾3萬名Weverse會員湧入網站搶購」。而國泰世華銀行為本次演唱會贊助商，持有Cube卡的卡友享有優先購福利，29日13點起可在拓元售票網站搶購，《ETtoday》記者實測在2分鐘內點進去網站顯示「已售完」。

最後一階段搶票為30日下午13點在拓元售票全面開賣， 《ETtoday》實測前往拓元系統搶票，約莫1分鐘內顯示已完售，再次證明SJ威力強大。主辦單位「遠雄創藝」稍早透露，「同時在線人數來到8萬人，1分鐘內票券搶光。」是否會加開兩側座位及視線不良區域？主辦表示「積極與韓方協調中」，並再次呼籲「切勿購買來路不明的票券」。

Super Junior迎來20週年，本次專輯《Super Junior25》在各方面都具備重大意義，除了9人到齊參演綜藝節目宣傳，還搭著大型巴士遊覽車跑行程回味初心，而他們這次《Super Junior25》僅發行4天，專輯銷量便突破28萬張，發行第7天（7月14日）飄破30萬張，創下Super Junior自身最高銷售紀錄。

▲SJ站上大巨蛋夢想真的成真，2場演唱會完售了，主辦積極與韓方協調加開座位。（圖／翻攝自Super Junior官方臉書）



此外，專輯主打歌〈Express Mode〉在台灣橫掃最大音樂平台KKBOX的即時榜、K-POP新歌日榜、K-POP單曲日榜等多項榜單冠軍，另外8首收錄曲也全數「排排站」擠進榜單上位圈，整個排行榜幾乎被Super Junior包辦，實證屬於他們的依然持續書寫中。