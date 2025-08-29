前FTISLAND宋承炫「引退1年」近況曝光！　婚後住紐約將開個人餐廳

記者張筱涵／綜合報導

前FTISLAND成員宋承炫2024年宣布退出演藝圈，並選擇與妻子展開新的生活，移居紐約。近日，他因出演恐怖電影《Rhapsody for the Dead》再度受到關注，並在專訪中首度透露隱退後的心境與近況。

▲宋承炫婚後住在美國。（圖／翻攝自Instagram／soow456）



宋承炫坦言，決定隱退是希望「作為人宋承炫，能讓身心更成熟健康」，同時透過婚姻與移居紐約，開始全新的挑戰。他透露，在紐約過去一年中學習了多種商業經驗，目前正著手籌備自己的餐廳，還笑說如果《Rhapsody for the Dead》劇組到紐約，「一定免費招待大家」。

回顧當初公開隱退時，宋承炫沒想到會引起那麼大迴響，甚至還有人誤以為是「宋承憲的山寨版」，令人哭笑不得。不過，他也表示收到了許多粉絲的鼓勵和祝福，成為前行的動力。雖然已經遠離演藝圈，但對表演仍懷抱熱情，談到《Rhapsody for the Dead》，這次挑戰了約會暴力加害者「賢宇」一角，是前所未有的反派角色，他坦言這樣的角色與自己差距很大，演起來充滿困難，但在導演的信任與指導下，得以突破自我。

如今，宋承炫將重心放在紐約的新生活與餐飲事業，但仍不忘感謝過去與粉絲、合作夥伴的緣分。他也期待觀眾能透過《Rhapsody for the Dead》重新認識不一樣的自己。