桑延同框湘琴！　白敬亭破次元合體林依晨…導演瞿友寧揭1事幸運

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星白敬亭因演出《難哄》的「桑延」一角在台灣人氣大漲，日前更飛南韓出席「全球OTT獎」（Global OTT Awards），獲頒觀眾票選獎。導演瞿友寧近日曬出難得合照，同框白敬亭與林依晨，吸引大批網友朝聖。

▲導演瞿友寧曬照，「桑延」白敬亭同框「湘琴」林依晨。（圖／翻攝自臉書）

照片中，白敬亭身穿黑西裝，剪裁不對稱，展現時尚感與獨特氣場；瞿友寧穿著灰色西裝外套搭配黑色上衣，臉上掛著溫厚笑容；林依晨一襲金色亮片禮服，裙身以流線感的立體剪裁勾勒曲線，華麗又優雅。3人舉起雙手比出愛心，更難得在同一個場合同框。

[廣告]請繼續往下閱讀...

瞿友寧感性寫下：「這是一個徬佛穿越時空，跨越銀河的夜晚，我在釜山全球ott大獎的頒獎典禮上，遇到了風度翩翩，帥氣到來的桑延，也碰上了依舊可愛，美麗溫暖的湘琴，我的兩個戲的主角，在同一個時空和我相遇，何等幸運，我們都在自己熱愛的工作上仍舊努力著。」他也不忘Hashtag「白敬亭，小白你在我心中是永遠的桑頭牌」，最後特別紀錄自己的兩部偶像劇代表作「難哄」、「惡作劇之吻」。而他也在留言串透露「還有超級可愛的Birdy驊驊（曾敬驊），我們居然忘了拍照」

網友激動留言「我一直在等導演PO湘琴跟桑延的合照，好開心」、「就差溫以凡～～三位都好帥好美」、「桑頭牌真的非小白莫屬，楠楠也是天選溫以凡，N刷難哄」、「走不出的難哄，不知道看了幾遍了，真的好看」、「也是程又青呀」、「恭喜！跨時空的緣份」。