徐乃麟《全村的希望》13集完結「親回原因」！炎熱錄外景揭幕後辛酸

資深主持人徐乃麟暌違多年接下全新外景綜藝《全村的希望》，加上搭檔林莎、張文綺，節目於8月17日播出最後一集。節目日前傳出叫好不叫座，因此電視台黯然叫停，而他近日感性發文，透露工作人員的辛勞。

▲徐乃麟全新外景綜藝《全村的希望》播13集就結束，感性發文。（圖／翻攝自臉書／徐乃麟）

徐乃麟開頭就澄清「這個節目當初就是規劃錄製一季」，間接否認了停播傳聞。他提到外景節目的錄製特別繁瑣，節目中大型道具需要頻繁拆裝，加上台灣炎熱的天氣，讓工作人員吃足了苦頭，「最辛苦的就是工作人員，他們錄影當天都要起個大早，甚至半夜就要出發到中南部或花東，錄影結束還要做善後的工作」。

為節目發聲的徐乃麟，特別在第一季結束時，向參與過的工作人員及藝人致上「十二萬分的感謝」，並在文末寫下「期待下次再見」。

▲徐乃麟主持搭檔林莎、張文綺。（圖／翻攝自臉書／徐乃麟）

▲徐乃麟節目合體兒子徐新洋。（圖／翻攝自臉書／徐乃麟）

▲《全村的希望》在炎熱天氣下錄影，加上大型道具多，工作人員製作、布置還要善後。（圖／翻攝自臉書／徐乃麟）

網友留言鼓勵「這節目，乃哥太拼了。製作道具的費用應該也相當可觀。現在要在台灣做這樣的綜藝節目真的不容易。休息一下，如果還有一樣會支持」、「錢要賺但身體也要照顧好，期待新一季節目」、「真的！將心比心，幕前辛苦，幕後前置作業事前工作更繁瑣，台灣又越來越熱，感恩您們敬業」、「其實是蠻好看的節目」、「希望能有下一季，增加新遊戲」、「只有一季好可惜，上週還在想說怎麼沒有了」。



全村的希望

這個節目當初就是規劃錄製一季，外景節目在錄製上就是特別的繁瑣，加上一些大型的道具各大縣市拆裝非常辛苦＇加上台灣天氣炎熱錄製過程中最辛苦的就是工作人員，他們錄影當天都要起個大早，甚至半夜就要出發到中南部或花東，錄影結束還要做善後的工作，這一季劃下句點在此對所有的工作人員及藝人致上十二萬分的感謝

期待下次再見謝謝大家