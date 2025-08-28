遭薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩「網全羨慕」　工作過失道歉了

記者孟育民／台北報導

女星薔薔（林嘉凌）日前拍片透露開除元老級員工，27日開直播證實資遣的人是「Song」，同時也心碎列出對方的4大惡行，引起外界討論。薔薔表示「沒虧欠任何人」，也一再給予對方機會，還是被壓垮最後一根稻草，如今「Song」的薪資也曝光了，從薔薔曬出的資遣單可以看出她開出8萬5的薪水，讓網友直呼：「這樣還不好好工作！」

▲薔薔開除Song掀起外界討論。（圖／翻攝自IG）

薔薔向來不吝嗇給予員工，薪水、獎金、年終都給得大方，生日還會送上禮物，而身為薔薔身邊最親近的「Song」，不包含獎金薪水一個月就有8萬5，工作內容是跟著薔薔拍攝，以及影片的剪輯，影片企劃則有另外的人負責。薔薔目前有3位攝影師，沒有輪到班的都是居家工作，薔薔只要員工每天定期回報工作進度，以便跟廠商交代，算是相當寬容的老闆。

▲薔薔親上火線說明開除Song原因。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

如今薔薔切割昔日工作夥伴，也被外界痛批「無情」，對此她親上火線說明，數度哽咽相當委屈。薔薔提及，過去Song多次踩到自己底線，包括跟日本媽媽過從甚密，被抓包講她壞話，還小動作刪除日本媽媽手機訊息；另外不回報薔薔好友來台訊息，導致對方撲空；工作上也是多次出包，出國拍攝記憶卡內容多次丟失、沒按時回報工作內容、開會逃避問題，甚至拖片導致和廠商違約，讓薔薔對他信任瓦解，最終做出此決定。

Song在IG限動發文表示：「1.我沒請人弄什麼黑函或發文上Dcard，2.我也沒刪日本媽的手機訊息」，直球回應薔薔在直播中對他列出的罪狀，同時也不忘感謝對方這些年來的照顧，「工作上做不好的，也再次致歉～還是感謝三年來一次共事的緣分。」



