《玩很大》播11年「首度破例」！錄影現場照揭密：一切都是達達說了算

《綜藝玩很大》邁入第11週年，開播以來無論是遊戲關卡、來賓陣容都是關注焦點。沒想到，最近錄影的現場照驚見「一大破例」，原因曝光後，立刻吸引上千人朝聖按讚！

▲《玩很大》最近錄影驚見第三隊。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



《綜藝玩很大》官方Instagram 28日在社群網站更新一張錄影照，卻意外發現「有第三隊」，也就是藍隊，由來賓舒子晨和新任人夫連晨翔穿上水藍色的制服。

▲《玩很大》小編在貼文揭曉答案。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



撇除紅隊關主不談，《綜藝玩很大》播出11年來通常都只有黑隊和黃隊。這次，除了兩隊的小隊長坤達和KID，黑隊的來賓是張立東與盧學叡，黃隊的來賓則是胡祖薇與無尊。

▲▼坤達錄《玩很大》滿週年了！（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



至於背後原因，《綜藝玩很大》IG小編直接在貼文中揭曉答案，「一切都是達達說了算！達達週年趴」，原來這集是為了慶祝坤達錄節目滿週年的日子，立刻掀起粉絲的高度期待！