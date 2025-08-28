王瞳為救臥底男友「身中一刀」肩膀都是血　雙腿瘀青敬業畫面曝光

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情如火如荼展開，收視率持續穩坐全國冠軍。日前，劇中飾演情侶的王瞳與黃文星，為了一場生死交關的打鬥戲雙雙掛彩，黃文星隔天全身痠痛宛如被卡車輾過，王瞳更是為了救愛人肩膀受傷流血，兩人賣力又敬業的演出，讓觀眾心疼又感動，直呼「這對地下CP根本是用生命在談戀愛！」

▲王瞳、黃文星在《好運來》激烈打戲中並肩作戰。（圖／民視提供）

在最新的劇情中，黃文星飾演的臥底「黃育成」，真實身分意外曝光，他就是傳說中的調查局臥底「阿飛」。在一場伏擊中，他寡不敵眾陷入險境，幸好王瞳飾演的「孟婷」戴著口罩及時現身，兩人默契十足地並肩作戰，上演一場驚險刺激的搏鬥大戲。

黃文星透露，雖然這次的打戲沒有實際受傷，但隔天睡醒全身痠痛「感覺真的像被卡車輾過一樣！」為了呈現最完美的畫面，他與武術指導反覆討論，親自設計了幾個帥氣的動作，尤其一個漂亮的迴旋踢，更是讓現場工作人員驚呼連連。他表示能夠透過角色展現出不同面貌，對他來說是很有成就感的事。

王瞳透露一直以來飾演的角色多半是被保護的一方，但這次在《好運來》中，她卻為愛化身「女打仔」。為了救人孟婷而奮不顧身，甚至不惜讓自己身中一刀，肩膀流血受傷，光看劇本就相當動容，很期待拍攝的成果。

王瞳坦言「女打仔真的不好當！」她分享在拍攝當下，因為過度耗費體力，拍完後整個人頭暈無力，直到隔天起床才發現雙腿布滿瘀青。儘管辛苦，她卻笑著說「能演到這麼有挑戰性的角色，真的非常開心！跟以往真的不同，覺得自己體力跟架勢都要好好練習。」王瞳敬業的精神，也讓觀眾看到演員為戲付出的努力與熱情。

