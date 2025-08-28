ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊祐寧腳踏兩條船「出軌邵雨薇」　新台劇《人浮於愛》海報曝光

記者黃庠棻／台北報導

影集《人浮於愛》改編自知名作家侯文詠長篇小說，由《犀利人妻》、《小資女孩向前衝》收視常勝軍導演徐輔軍執導，今日釋出全新主視覺，集結邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳等重磅卡司正式曝光，以愛情是選擇彼此，而非依附彼此，單點隨選的自由靈魂，自主去愛的想望為故事主軸，相當吸引觀眾目光。

▲《人浮於愛》由邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳主演。（圖／女王傳播、瀚草文創提供）

▲《人浮於愛》由邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳主演。（圖／女王傳播、瀚草文創提供）

《人浮於愛》首波釋出主視覺，以強烈的視覺張力呈現劇集的核心理念。「俯視版海報」中，以上帝視角拍攝五位主角相互依偎、環抱於一片濃烈的深紅色背景上。紅色象徵著愛情的炙熱、失控與深沉情緒，而角色們彼此的身體交疊如漂流於同一片情感海域中，既渴望擁抱、也無法完全掌控彼此。

「相擁版海報」中，則以五位主角彼此擁抱、直視鏡頭的姿態作為畫面核心，展現人與人之間錯綜複雜的情感連結。他們的肢體相互纏繞、彼此交疊，如同愛情充滿吸引、依附，卻也夾帶著不安與懸浮。畫面中角色雖緊密相連，卻各懷心事，映照出人性的多面與愛的矛盾，透過直接的身體接觸，傳遞出情感的不可預測與未知。監製侯文詠看完主視覺，提出發人省思的疑問「愛，到底讓我們更靠近，還是更遠離了自己？」

▲《人浮於愛》由邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳主演。（圖／女王傳播、瀚草文創提供）

▲《人浮於愛》由邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳主演。（圖／女王傳播、瀚草文創提供）

即將升格三寶爸的楊祐寧，在《人浮於愛》飾演精神科醫師顧厚澤，與邵雨薇所飾演的謎樣女子周曉琪有不少親密對手戲。他坦言「有時候演員決定接下一個角色，好像是一種宿命。顧厚澤的性格、愛情觀、價值觀和我非常不同，這次周旋在兩個女人之間，一個是瘋狂地佔有，一個是奮不顧身，詮釋的過程蠻辛苦的，我其實並不喜歡這個角色，但也很心疼他。」

擁有亮眼外型、近期累積不少戲劇作品的邵雨薇，也分享飾演周曉琪的感受「這個角色既勇敢又灑脫地追尋愛情，和我本人其實很不一樣，所以對我來說是一個很大的挑戰。特別是一場在診療室裡的戲，需要用非常直白、相當露骨的方式呈現曖昧與遐想，真的是我心中的大魔王！」

▲《人浮於愛》由邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳主演。（圖／女王傳播、瀚草文創提供）

▲《人浮於愛》由邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳主演。（圖／女王傳播、瀚草文創提供）

而飾演顧厚澤正宮女友的簡嫚書更幽默提到，與片中情敵邵雨薇一場療養院的對手戲，竟然冒出「『雨薇好美，演著演著有種顧厚澤讓給你啦！』的念頭。」

出道至今屆滿十年，近期將演藝觸角伸向海外宋芸樺表示「拍這齣戲對我來說是一個很赤裸、很真實的體驗。透過角色潘心彤，我好像重新看到了以前的自己。我覺得我們每個人都是為愛而存在，而愛情有很多不同的樣子。希望大家在看這部戲的時候，都能找到屬於自己的答案。」

在片中飾演帶點調皮的富二代范少勳更表示「辛毅夫這個角色在愛情中一步步看見自己，在《人浮於愛》中，你也可以找到認識自己的方向。」

此外，監製侯文詠過去曾參與《大醫院小醫生》、《白色巨塔》的拍攝，此次更將自己的長篇小說著作《人浮於愛》改編為影集。劇情以一個發人深省的提問為出發點，如果「愛情=浪漫+性愛+婚姻+孩子+家庭」的套餐太沈重，單點隨選，會更幸福嗎？這樣的設計，正好映照了當代多元的愛情觀。侯文詠也分享道「當我看見筆下的人物，由演員帶著他們獨特的樣貌與人生經驗詮釋演繹，那真是一件非常美好的事。」

監製湯昇榮是經典台劇《麻醉風暴2》的重要幕後推手，與曾任麻醉科醫師的侯文詠結下良緣，兩人一路並肩同行。他表示「影視化的開發往往反映出我們面對當代環境的獨特觀點，《人浮於愛》從劇本開發時期，就歷經十多次改寫，期間還遭逢疫情停拍，主演與主創團隊的重整與安頓，重啟開拍一路走到現在，過程相當不容易，彷彿也在提醒我們『愛，是需要經過考驗的。』」

影集《人浮於愛》由女王傳播有限公司、凱擘影藝股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、瀚草文創GrX STUDIO、敦復實業股份有限公司共同出品，女王傳播和瀚草文創GrX STUDIO聯合製作。播映資訊將於近期公告，敬請持續關注官方Facebook粉絲專頁。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人浮於愛邵雨薇宋芸樺楊祐寧簡嫚書范少勳

