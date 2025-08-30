ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
鳳梨跨行「穿房仲背心」
《Kpop獵魔女團》要出第2集？
許光漢復出首談退伍心情
8月30日星座運勢／天蠍財運大爆發約會運旺！　巨蟹財寶滾滾如水源

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：主管情緒動盪

感情：打破內心平和

財運：冷靜處理資金

幸運色：亮粉色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

雙子座

工作：利益兼顧原則

感情：擴大社交結緣

財運：注意平衡收支

幸運色：水藍色

貴人：水瓶

小人：處女

天秤座

工作：細看合約內容

感情：順從對方想法

財運：增加許多支出

幸運色：草綠色

貴人：天秤

小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：聰明用對地方

感情：找尋理想對象

財運：留意資金問題

幸運色：鐵灰色

貴人：獅子

小人：天蠍

金牛座

工作：留意身邊小人

感情：多加問候關心

財運：轉換保守方式

幸運色：星空色

貴人：巨蟹

小人：天秤

處女座

工作：事業未來可期

感情：努力維持感情

財運：尚待解決問題

幸運色：米白色

貴人：射手

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：想法來就行動

感情：避免過度憂心

財運：財寶滾如水源

幸運色：果橙色

貴人：雙子

小人：射手

天蠍座

工作：多給他人舞台

感情：主動邀約約會

財運：迎來良好收益

幸運色：深綠色

貴人：處女

小人：牡羊

雙魚座

工作：行事不要衝動

感情：改善兩人交流

財運：花費較為隨興

幸運色：金箔色

貴人：金牛

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：忙碌充實愉快

感情：積極爭取芳心

財運：財運能量提升

幸運色：奶茶色

貴人：雙魚

小人：金牛

獅子座

工作：努力越是幸運

感情：陽光追求對方

財運：穩定的現金流

幸運色：藍綠色

貴人：牡羊

小人：魔羯

射手座

工作：保持熱情狀態

感情：勇氣追求對方

財運：不要過度貪心

幸運色：粉紫色

貴人：魔羯

小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

