一隻阿圓再剪超短髮！　「齊肩內彎新造型」亮相…網驚：瘦了

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber一隻阿圓平時用心經營頻道，向來以短髮亮相的她，今（27）日在臉書曬出一系列自拍照，透露自己又把頭髮剪更短，並在文中分享近況。貼文及照片曝光後，立刻湧入大批網友按讚。

▲一隻阿圓把頭髮剪更短了。（圖／翻攝自Facebook／一隻阿圓）



透過阿圓分享的自拍可見到，她身穿一件無袖背心，她的頭髮齊肩，剪成直順的短髮，且帶有自然的內彎弧度，更加修飾臉型。她的額前留有厚實的齊瀏海，髮色則是帶有微微紅棕感的深咖啡色，在自然光下更添活潑氣質。阿圓對鏡頭隨意擺拍，並露出俏皮的表情，似乎對新髮型相當滿意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一隻阿圓分享新髮型。（圖／翻攝自Facebook／一隻阿圓）

除了分享剪頭髮外，阿圓還透露她整理了工作室，並在過程中終於下定決心，把一張非常喜愛、卻因怕弄壞而捨不得張貼的海報掛了起來。這個舉動，讓她開始反思長久以來的壞習慣，那就是對心愛的東西過度保護，反而失去享受它們的機會，「結果也沒有比較好，它們最後都住在灰塵裡，然後被封印在某個角落。」貼文及照片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，並紛紛留言稱讚她的新髮型，「好看」、「有水喔」、「超級可愛」，甚至還有人認為她似乎瘦了，「變瘦了。」