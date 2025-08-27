家寧「社群被洗版」哭了！引用泰勒絲名言：請把自己當精品去對待

記者潘慧中／綜合報導

西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）27日凌晨宣布答應美式足球球星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的求婚，讓全球歌迷又驚又喜。社群頁面因此被洗版的家寧，稍早則附上一個大哭的表情符號說：「發瘋感動哭！」





值得一提的是，家寧還分享了泰勒絲日前推出新專輯時說過的一段話，「能量很貴，請把自己當精品去對待，不是每個人都值得，也不是每個人都配得上你的在乎，共勉之。」





事實上，家寧7月底曾大動作拍片開戰Andy，爆出曾目睹男方與出軌對象「玫瑰香水」在315號房間行事，還控訴對方過去所有的深情以及送禮都是假的，「他如果送我禮物，但我表情不夠動人，會要求我再重演一次，那些所謂的驚喜與心意也全部申請報銷清單，一筆一筆申請所有的開銷，我也傻傻等待過，哪怕只有一次，是為真正的心意。」





對此，Andy經紀人事後也火速回應：「針對張小姐的幻想文與相關影片，非當事人的Andy老師無法回應；也請媒體朋友勿將張小姐的誤導內容與Andy老師聯想在一起後，做出不實報導。」