劉書宏約會席惟倫！　返家前鑽進巷弄「車內神秘獨處24mins」

圖文／CTWANT

劉書宏7月初自曝分手兩個月，聲稱上一段對象「不算圈內人」，交往3年仍走到分手，讓他難過了好一陣子才終於放下。不過，據時報周刊CTWANT觀察，其實劉書宏的新戀情似乎已正在萌芽，而他的新對象又是個「圈內人」，正是演藝圈「超強發電機」席惟倫。

貼心獻帽1／劉書宏新歡曝光！護愛席惟倫「大街狂吸」超曖昧

▲上月底本刊直擊結束工作劉書宏離開位於台北市內湖區的電視台。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

7月30日下午，劉書宏在台北市內湖區電視台為新戲宣傳，當時他向媒體宣告「目前單身」，結束記者會後，劉書宏獨自駕車離去，本以為只是日常行程，沒想到卻意外被本刊捕捉到一連串「甜蜜蹤跡」，可能即將要告別單身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當天2點多，劉書宏先繞到大安區，再進入中山區某大型豪宅社區地下停車場。巧的是，去年1月他就曾開著楊雅筑的車，載著楊雅筑、王樂妍、阿本等人直奔該社區，而此處疑似是王樂妍的家。

貼心獻帽1／劉書宏新歡曝光！護愛席惟倫「大街狂吸」超曖昧

▲下午5點45分，劉書宏車開到台大附近的巷子，一位藍衣女子坐上副駕。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

戲劇性的轉折發生在下午4點45分，劉書宏先送洗衣物，隨即在台大附近的巷子裡接上一名藍衣女子。車子一路往北開，到了天母才揭曉驚人答案，這位神秘女子竟然是席惟倫，兩人看似毫無交集，如今卻並肩現身，讓人驚掉下巴。

貼心獻帽1／劉書宏新歡曝光！護愛席惟倫「大街狂吸」超曖昧

▲車開到天母路邊停妥，藍衣女下車居然是超強發電機席惟倫！劉書宏還展現貼心，拿出帽子想給席惟倫掩飾身分，還聞了聞帽子想表示「沒有味道」。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

本刊鏡頭拍下，席惟倫一下車就笑得開心，劉書宏細心遞上一頂帽子，疑似想替女方遮掩行蹤，席惟倫馬上笑著拒絕，劉書宏還不死心，拿著帽子湊近，還用自己鼻子猛吸證明「沒有味道」，此舉動讓席維倫笑到彎腰，場面充滿曖昧氛圍。她俏皮打槍，並從名牌包裡拿出口罩戴上。再次被拒的劉書宏，最後只好把帽子收回車內。

貼心獻帽1／劉書宏新歡曝光！護愛席惟倫「大街狂吸」超曖昧

▲席惟倫看到劉書宏聞帽子的動作笑到彎腰，仍婉拒他的好意。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

貼心獻帽1／劉書宏新歡曝光！護愛席惟倫「大街狂吸」超曖昧

▲席惟倫用了自己的口罩稍微遮掩，跟著劉書宏一起走。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

隨後，2人走進百貨公司。約10分鐘後，2人離開百貨公司並回到車邊，劉書宏拿了隨身背包後，帶著席惟倫走到附近巷子的餐廳。劉書宏大口用餐，席惟倫似乎不餓，只是坐在旁邊陪伴，劉書宏邊吃飯，過程中似乎想到不少有趣的話題，兩人笑聲不斷，席惟倫更是數度笑逐顏開、花枝亂顫，整個氛圍輕鬆甜蜜，完全不像普通朋友。

貼心獻帽1／劉書宏新歡曝光！護愛席惟倫「大街狂吸」超曖昧

▲兩人轉往餐廳用餐，席惟倫似乎不餓、沒有點餐，陪劉書宏吃飯，兩人不斷聊天，笑得可開心了。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

飽餐後，劉書宏像是在地人似的，熟門熟路地帶著席惟倫穿過幾條小巷，來到一家氣氛悠閒的咖啡廳。晚間7點多，點好飲料坐定後，劉書宏從背包拿出劇本，席惟倫好奇地隨意翻了幾眼。接下來，劉書宏邊讀劇本，邊提筆畫重點，一邊還能跟席惟倫聊天。讀了一會兒，席惟倫見對方認真的樣子，便靜靜地喝喝飲料、隨意張望四周環境，偶爾偷看對方筆記，「伴你讀本」的畫面像極了甜蜜的青春偶像劇。

貼心獻帽1／劉書宏新歡曝光！護愛席惟倫「大街狂吸」超曖昧

▲晚上7點20分，吃飽後，劉書宏帶席惟倫到附近咖啡廳約會，女方不嫌浪費時間、靜靜陪著他讀劇本，氛圍甜蜜，劉書宏還發了限動。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

2人就這麼待了1個多小時，晚間8點半左右，兼顧了感情與事業的約會後，離去時又點了一份外帶，小倆口一起散步去取車。然而，時間還早，2人又怎麼能辜負美好的約會時光呢？9點19分。車子在距離席惟倫住處僅2.5公里處，突然偏離主道，駛入一條人煙稀少的巷弄，最後停靠在一間已打烊的汽車保養廠外。車輛靜置24分鐘，車內細節雖難以得知，但從氣氛愉悅的晚餐約會和咖啡廳的浪漫陪伴，再加上這24分鐘的車內獨處，兩人關係應該已經不言而喻了。

貼心獻帽1／劉書宏新歡曝光！護愛席惟倫「大街狂吸」超曖昧

▲晚上9點19分，離開咖啡廳後，劉書宏把車開到席惟倫家附近，兩人在車上又相處了24分鐘，才甘願放女生回家。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

9點55分，劉書宏載席維倫回到她新北市的住處，她獨自進門；劉書宏則又開了20分鐘的車，回到自己的住處，他返家途中刻意「過家門而不入」，在巷弄繞行10多分鐘，甚至到超商買了香蕉、三明治與飲料，對四周充滿警覺。最後，他才於10點35分將車開回住處停好，結束這場低調卻浪漫的約會。

貼心獻帽1／劉書宏新歡曝光！護愛席惟倫「大街狂吸」超曖昧

▲到了10點35分，劉書宏先繞來繞去還去了便利商店才獨自回到住處。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

劉書宏與席惟倫的關係添上濃濃粉紅泡泡，兩人是否正展開新戀情？劉書宏的經紀人表示，他跟席惟倫的關係「目前是朋友」，至於他前任的身分，經紀人不願多談，「前任涉及當事人雙方個人隱私，我不方便回答。」席惟倫經紀人則表示，他們的關係「就是朋友」。

