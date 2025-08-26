角頭演員齊聚哈林節目　黃鐙輝握拳嗆猛嗆黃冠智

記者葉文正／台北報導

「角頭宇宙」演員黃鐙輝、黃尚禾、唐振剛、黃冠智，以及女藝人鄭茵聲（茵聲）、心理專家黃逸凡等人同上哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》。節目中，先有南、北二路角頭黃鐙輝、唐振剛慘遭小弟黃冠智「犯上」，黃鐙輝接著又當了「帶賽兄弟」，讓現場笑聲不斷。

▲哈林庾澄慶（中）主持公視《哈！真相大白了》邀「角頭宇宙」演員黃尚禾、黃鐙輝、唐振剛、黃冠智（左3、右3、2、1），以及心理專家黃逸凡、女藝人鄭茵聲（左1、2）同上節目。（圖／公視）

年紀最輕的黃冠智在參與過程接連答對艱僻題目，其中一題問「只要對方有先罵你，你罵回去就不算公然侮辱，因為是情緒反應」，黃冠智選「○」，卻跟三位大哥們意見相左。而公布正確答案後，黃冠智依舊答對，讓黃鐙輝握拳大呼「都給你玩就好了啊！冠智你幾梯的？」，黃尚禾、茵聲同樣加入圍剿，嗆「你一定要這樣嗎？」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃鐙輝(左)猛嗆黃冠智。（圖／公視）

黃冠智則提到，罵可能也有髒字等級，他說「回嗆一句你太過分也算互罵吧」，引庾澄慶拉高音飆說「你最過分！」；沒想到角頭演員們片中逞凶大聲慣了，個個聽了沒反應，哈林飆完只好尬笑說「我只是示範一下」，反而讓現場笑翻。

▲「角頭宇宙」演員黃鐙輝(左起)、黃尚禾、唐振剛、黃冠智同上節目。（圖／公視）

節目專家「奇樂律師」也解釋，「是不是成立公然侮辱，需要看整句話的前後脈絡或各項因素」，也說「對方講話帶髒字，但不是貶低你的人格、名譽，這行為都不會被認為是公然侮辱」。

角頭們一路比劃，「大哥」被電影中的「阿弟仔」篡位成功，黃鐙輝、唐振剛兩人首關竟低分落馬，讓黃冠智不好意思，只好在一旁傻笑。

而角頭宇宙演員最後也由黃尚禾幸運出線，挺進到終極回合「真相凱旋門」，讓哈林說「今天你們有人數上優勢啊」，還跟台下未過關的人對賭說「黃尚禾他會過幾關？贏的我送你香腸」，第一關就被刷下的黃鐙輝回說「一關！」，還引電影片名裝義氣說「因為我們是『鬥陣欸』，我懂他！」，讓茵聲笑到不行。沒想到黃鐙輝真的是「帶賽兄弟」，黃尚禾過關失敗臉綠，哈林只好安慰說「如果他想吃香腸，就你請他了」。