國光女神被砸傷「形狀顏色全變了」　急奔醫院照X光：太蠢

記者王靖淳／綜合報導

「國光女神」梁云菲平時會透過社群記錄生活，今（26）日她在限動PO出一張腳趾頭流血的照片，透露自己被蓮蓬頭砸傷，導致形狀跟顏色都變了，進而急奔醫院照X光。

▲梁云菲會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

梁云菲以哭笑不得的語氣透露，自己剛剛「解鎖蓮蓬頭沒掛好直接砸腳趾」，讓她當場腳趾頭受傷流血。她更在文中自嘲，認為這次受傷的原因實在太蠢，同時也感嘆自己「真的是受傷王無誤。」談到受傷情況，梁云菲表示目前情況越來越慘，被蓮蓬頭重砸的腳趾不但越來越痛，連形狀跟顏色都改變，甚至還出現明顯的滲血狀況。

▲梁云菲腳趾頭受傷。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）

劇烈的疼痛感讓梁云菲輾轉難眠，「痛到我剛剛睡不著」，也讓她開始擔心傷勢非同小可。她在文中寫下：「希望別骨裂」，透露出對於可能發生骨折的恐懼，也正是因為疼痛加劇且傷勢不明，才讓她決定在緊急前往醫院，尋求專業的醫療協助。最後，梁云菲在文末報告她傷勢的進度，表示自己「已在醫院等照X光中」，並附上一張露出無奈表情的自拍照。