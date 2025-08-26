王嫚萱「42歲拿掉避孕器」準備做人！　親吐「子宮長壁癌」隱疾：經痛到受不了

記者蕭采薇／台北報導

大愛劇《日日好食光》洪喻蕎、吳怡臻、王嫚萱，26日出席媒體茶敘。王嫚萱（舊名：湘瑩）今年初宣布結婚，她笑說自己廚藝不算精進，但剛成為新婚人妻，還是有努力學著洗手作羹湯。而她先前因「子宮肌腺症」在體內裝避孕器，上週剛拿掉，準備好要努力「做人」。

▲大愛劇《日日好食光》（左起）王嫚萱、吳怡臻、洪喻蕎，26日出席媒體茶敘。（圖／記者姜國輝攝）

42歲的王嫚萱，其實之前就有做過凍卵手術，一度也考慮是否跳過自然受孕，直接借助醫學的幫助。不過考慮過後，還是想先試試看，她笑說：「有就好了，想自己先努力看看，如果不行再去做（人工受孕）。」她透露，6年前因經痛難耐去檢查，才發現有「子宮肌腺症」，就有如子宮內長壁癌般，非常難根除，「甚至有人因此把子宮拿掉，當時醫生就建議我裝避孕器，可以緩解經痛。」

她當年因Makiyo、丫子與日籍友人友寄隆輝醉毆運將事件沉寂一時，今年宣布結婚後，曾有酸民表示：「有老公就不會搭計程車了吧！」王嫚萱說，不會回應相關留言，「事情都已經過這麼久了，不會影響到我的心情。」至於老公是否有安慰？她說：「他看看也是笑啊！因為我還是坐計程車啊！」

▲王嫚萱今年初宣布結婚。（圖／記者姜國輝攝）

而大愛台先前《我們六個》引起現象級討論，作為接檔劇，洪喻蕎表示，壓力是一定會有，但兩部戲調性不同，「我們比較是輕喜劇，希望大家看完沉重的，可以看我們轉換一下心情。」王嫚萱則表示，她在看過《我們六個》後，心情也為之觸動，「很難想像當事人是怎麼走過來的。」

王嫚萱在劇中飾演「陳秀如」，她雖是二廚卻經常「手忙腳亂」。她笑說「切絲變切丁、切塊變切絲是常有的事」。就連在戲外，她也鬧出烹飪笑話，把烘焙紙放進氣炸鍋，差點釀成小火災。王嫚萱也分享婚後甜蜜日常「先生常常煲湯給我喝。」

▲王嫚萱在劇中飾演「陳秀如」，她雖是二廚卻經常「手忙腳亂」。（圖／記者姜國輝攝）

當她想回饋先生送愛，本來以為很簡單，把食材全都倒進去就好，把整罐剝皮辣椒倒入燉湯「結果超鹹，已經加了三次水還是鹹」，只好跟先生說「本來想給你一個驚喜，我覺得你還是下班回來救這鍋湯，結果他回來拯救了這鍋湯」，王嫚萱說「我覺得我還是不要下廚好了」。

吳怡臻飾演「黃彩文」，因為家中從小開餐廳，二姑在「辦桌」，吳怡臻說「大份量的下廚對我來說，生命經驗是滿像的」。吳怡臻家中不開餐廳後，家中姑姑都有傳承到上一代手藝，像是宜蘭道地又知名的白菜滷等，她覺得自己有遺傳到廚藝的天分「憑感覺就會做得很好吃，也想找長輩把手路菜都傳承給我。」

▲吳怡臻飾演「黃彩文」，因為家中從小開餐廳，對做大鍋菜並不陌生。（圖／記者姜國輝攝）

洪喻蕎在劇中飾演「林麗娟」，自己本人在媽媽身邊也是「二廚」的角色，本來會煮點簡單的菜，在家煮小份量都會煮太鹹，拍戲時在廚房中要煮的都是一兩百人吃的大份量，不只調味「不管是體力跟精神上，真的是要非常用心」，拍完戲後發現，除了注意好吃之外，還要有「視覺效果」，洪喻蕎很驚訝自己竟然開始會注意食材的「配色」。

▲洪喻蕎在媽媽身邊也是「二廚」的角色。（圖／記者姜國輝攝）

拍戲後，劇中七位廚房裡的志工都培養出好感情，還幫自己取了「七仙女」的稱號，吳怡臻開玩笑說「比較符合我們的氣質啊，總不能說七小福之類的。」殺青宴上還相約扮成古裝赴約，甚至完成妝扮完成後一起走到餐廳，十分鐘的路程，不停的引人側目，范瑞君更是在結束後，頂著仙女妝搭捷運回家，《日日好食光》即將於9月8日起播出。