阿翰考到日檢N1！　曝15年學習過程「因1事下決心苦讀」

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber阿翰以模仿和自創角色走紅，2022年憑著影片「九天玄女」快速爆紅，平時偶爾會透過社群記錄生活。學習日文多年的他，25日報喜表示自己終於通過日文檢定N1（最高等級），也分享自己學日文的過程，直說「我不要再考試了」。

▲▼阿翰考到日檢N1！曝15年學習過程「因1事下決心苦讀」。（圖／翻攝自Facebook／阿翰po影片）

▲阿翰因熱愛日本文化而開始學日文。（圖／翻攝自Facebook／阿翰po影片）

阿翰表示，自己從小受日本動漫、藝術與建築、文化的影響，早在2010年第一次赴日旅遊時，就想著「要是有天能學會日語有多好」，因此高中畢業後便開始找老師學日文，直到大三拿到日文檢定N2。

阿翰提到，他在2016年去日本畢業旅行時，就已經能順利與當地人交流，甚至被誇獎「日文很好」，但他坦言，這句話其實成了陷阱，「因為在那之後，我開始覺得我好像可以開口說話跟別人簡單交流，自我感覺良好，於是我就開始怠惰，滿滿覺得自己夠了的感覺。」

▲▼阿翰考到日檢N1！曝15年學習過程「因1事下決心苦讀」。（圖／翻攝自Facebook／阿翰po影片）

▲阿翰分享學日文的過程。（圖／翻攝自Facebook／阿翰po影片）

到了2023年認識日本朋友宮森，阿翰才發現自己的口語能力根本不夠用，「尤其是當有爭執的時候，幫自己辯解的能力甚至都趨近於零，真的是欲哭無淚。」這才痛定思痛，重新拾回學習動力。

為了補強不足，阿翰積極投入線上課程與發音矯正，並嘗試把日文影片融入生活。他知道自己不愛唸書，但又很愛說話，因此去年參加三個月小遊學時，幾乎每天泡在酒吧和陌生人聊天，深刻體會到情緒是幫助記憶的催化劑，「想分享、想哭、想大笑，配合語言學習，融合情緒的吸收能力真的不是一直翻教科書能比的」。

▲▼阿翰考到日檢N1！曝15年學習過程「因1事下決心苦讀」。（圖／翻攝自Facebook／阿翰po影片）

▲阿翰透露自己通過日檢N1。（圖／翻攝自Facebook／阿翰po影片）

阿翰坦言，雖然仍覺得讀書、考試超級痛苦，但在這次順利通過N1後，他有了新的感悟，「我不會有『夠了』的那一天，只有覺得自己不夠，才會對更多事物更想學習。」他也認為，能透過語言跨文化交流，是一件很幸福又快樂的事情，並表示拿到N1只是拿到「入門證」，未來才是真正的考驗。

ETtoday星光雲

