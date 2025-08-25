秦楊「右眼突全盲」露面近況曝光！　隔20年合體《霹靂火》張鳳書

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台益智綜藝節目《全家有智慧》，最新一集來賓是當年轟動全台的八點檔《台灣霹靂火》演員秦楊和張鳳書，秦楊率朋友前來宣傳，而人稱「本土劇一姊」的張鳳書也帶親朋好友來助陣，時隔二十年「霹靂火」再度交鋒，在《全家有智慧》重現經典對決。

▲秦楊、張鳳書時隔20年難得合體。（圖／公視台語台提供）

難得兩位硬底子演員來訪，同為演員的主持人林美秀也犯了「戲癮」，模仿八點檔浮誇語氣唱聲「我們番仔火和汽油桶都拿來了，看你們怎麼辦！」阿松也不甘示弱「我們這邊開來的是一台消防車！」無厘頭對話讓兩人忍不住笑場，趕緊邀請原班人馬重現經典劇情。

秦楊一秒「劉文聰」上身「很多人說我跟張鳳書是老戰友，但絕對不是，我們是死對頭！」隨後凶狠喊出名台詞「我劉文聰做人的宗旨就是，人不犯我我不犯人！」張鳳書瞬間切換死對頭「邢速蘭」語氣回敬「到現在還在用汽油跟番仔火，現在都用無人機轟炸啦！」

▲秦楊、張鳳書時隔20年難得合體。（圖／公視台語台提供）

兩位「死對頭」同台過招，秦楊回憶當年結局被張鳳書一槍了結，霸氣發表復仇宣言「我永遠記得那天拍戲，邢速蘭真的很兇，我要送她汽油和番仔火的決心不會改變！但可能要等第二部了。」張鳳書聽完笑回「要是還有第二部，那不就得等到我們70歲了！」

▲秦楊、張鳳書時隔20年難得合體。（圖／公視台語台提供）

同為八點檔的資深演員，兩人的台語實力可說是平分秋色，不過沒想到中途被問到「路痴」的台語，竟讓原本自信的兩隊陷入苦惱。秦楊認為鴨子天生方向感較差，因此判斷「楞路鴨仔」更為合理；敵隊代表主播廖士翔則反駁笑稱像「硬拗」。

秦楊立刻發揮反派演技「你是在說我硬拗嗎？」讓廖士翔也入戲舉手求饒「別對我開槍！」連答題也像八點檔劇情上演，趣味十足的互動再度引起全場笑聲。不過，秦楊先前曾透露眼睛視力出問題，這次在節目中露面，氣色看起來不錯，也讓不少粉絲安心不少。

▲秦楊、張鳳書時隔20年難得合體。（圖／公視台語台提供）

本集最後階段兩隊來拚台，張鳳書先攻選題「腸」，因為她曾陪伴照料罹患大腸癌的父親，自認對「腸」的相關知識更有把握。不料題目詢問「墜腸」指哪個器官，張鳳書在「大腸」和「小腸」間猶疑不定，最終與正解擦肩而過。

另一邊，秦楊被問到他「番仔油」用的是煤油還是柴油，從沒想過自己招牌台詞會成為考題，幸好經過一番思考順利答對。緊張之中笑聲不斷，究竟誰能奪下本次的勝利？更多精采內容，敬請鎖定8月25日晚間8點公視台語台14頻道《全家有智慧》。